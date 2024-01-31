الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"العمل" تواصل تدريب شباب أسوان في مجال الطاقة الشمسية والكهربية

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية

قالت وزارة العمل، في بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة أسوان تابعت البرامج التدريبية المجانية التي يجرى تنفيذها بمركز التدريب المهني بالمحمودية، والاطمئنان على سير العملية التدريبية بورش الكهرباء، والطاقة الشمسية، والتي يجري تنفيذها بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP التابع للأمم المتحدة، فى ضوء تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والبرنامج، لتدريب الشباب على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلي والخارجي.

حزمة البرامج التدريبية

يعد هذا البرنامج الثاني على التوالي بعد انتهاء البرنامج الأول لـ20 متدربا جرى التحاقهم بالعمل بمحطات الطاقة الشمسية بفارس فور الانتهاء من البرنامج التدريبي، كما يجرى حاليًا استكمال حزمة البرامج التدريبية الثانية لـ20 متدرب ايضًا يجرى تدريبهم تدريبات نظرية وعملية على كيفية توليد الطاقة الكهربية من الطاقة الشمسية النظيفة، وكيفية تركيب وصيانة الألواح الشمسية.

برامج التدريب المهني

وأوضح فوزي صابر، مدير مديرية العمل بأسوان، فى تقريره للوزارة، أن تلك التدريبات تأتى تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة متابعة تنفيذ برامج التدريب المهني للشباب من الجنسين والتي يجري تنفيذها من خلال مديريات العمل بالمحافظات واهتمامه بتقديم خدمة متميزة لتخريج أفضل كوادر مهنية قادرة على دخول سوق العمل والمنافسة فيه، مع العمل على تنمية مهاراتهم وقدراتهم على المهن التى يجرى التدريب عليها داخل مراكز التدريب والوحدات المتنقلة، وأضاف مدير المديرية أن البرامج التدريبية تتضمن كذلك التدريب على المهارات الحياتية وإدارة المشروعات، وعند انتهاء البرنامج تنظم المديرية زيارات عملية لمحطات الطاقة الشمسية لتطبيق المعايشة وتطبيق ما تم تعلمه علي ارض الواقع  بتلك المحطات، وذلك فى إطار سعي الدولة المصرية للاستثمار في العنصر البشري خاصةً الشباب، ليكون قادرًا على تحمل المسؤولية ومواجهة تحديات المستقبل بزيادة معارفه وإكسابه المهارات وتطوير الذات ومواكبة التطور السريع في علوم التكنولوجيا الحديثة، ومنها علم الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النظيفة (الطاقة الشمسية ). 

وزارة العمل مديرية العمل أسوان التدريب المهني البرامج التدريبية

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