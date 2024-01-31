بين التنظير والتفعيل

رؤية خبير



فى كلمته خلال الإحتفال بعيد الشرطة هذا العام أثار الرئيس عبد الفتاح السيسى قضية مهمة عندما أعلن عن إنطلاق المرحلة الثانية من الحوار الوطنى مطالبًا بأن يكون البرنامج الرئيسى خلاله عن الإقتصاد وإعطاء الفرصة للباحثين والمتخصصين فى عرض رؤاهم حول القضايا الإقتصادية المهمة التى تتطلبها المرحلة الحالية والتى من الممكن أن تساهم فى حل بعض الأزمات التى تتعرض لها البلاد حاليًا....كانت القضية التى أثارها الرئيس هى ضرورة أن تكون الحلول المطروحة قابلة للتنفيذ وذلك من خلال مراعاة الظروف المحيطة بالمجتمع....بمعنى آخر فإن هناك فارق كبير بين التنظير والتطبيق...حيث أنه من السهل جدًا أن أعرض أفكارًا كثيرة يتصورها البعض إنها الحل الأمثل لكافة المشكلات الإقتصادية التى تتعرض لها البلاد فى حين إنها عند التطبيق يكون من الصعب وأحيانًا من المستحيل إمكانية تنفيذها لإنها مبنية على معطيات نظرية تختلف تمامًا عن الواقع الذى نعيشه سواء من حيث عدد السكان أو قلة الموارد أو عدم وجود القدرة المالية اللازمة للتنفيذ وغيرها من المعوقات الواجب دراستها جيدًا قبل طرح تلك الحلول النظرية التى لا تتفق مع الواقع.

إستوقفتنى عبارة الرئيس عندما قال إننا وحتى 2020 كانت الأمور تسير بشكل مقبول حيث كانت الدولة تبذل جهودها لتحقيق مستقبل أفضل للبلاد على الرغم من أن بداية الفترة التى تولى فيها الرئيس إدارة شئون الدولة كانت الصورة تكاد تكون قاتمة حيث بلغت البطالة والتحديات والإرهاب أعلى المعدلات ومع ذلك فقد بدأ أولًا بالتصدى ومواجهة هذه التحديات الإقتصادية والأمنية وكذلك محاولات زعزعة إستقرار البلاد من الداخل ومن الخارج ويومًا بعد يوم بدأت الأمور تستقر والنجاحات تتحقق ومعدلات الدخل تتزايد من عائدات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين فى الخارج وايضًا من تصدير الفائض من الغاز علاوة على إفتتاح العديد من المصانع والمشروعات الإنتاجية الواعدة....وإنعكست جهود الدولة على إتاحة عدد من الفرص الإستثمارية الواعدة فى عدد من القطاعات الصناعية فأتاح التوسع فى إكتشافات الغاز فرص كثيرة بقطاع الطاقة والأسمدة والكيماويات وإنعكس تطوير البنية التحتية الرقمية على تهيئة المجال لصناعة الإلكترونيات والصناعات التكنولوجية....وفى ظل توجه الدولة نحو إستراتيجية مواجهة التغييرات المناخية تم إتاحة عدد من الفرص فى مجال الصناعات الخضراء صديقة البيئة بالإضافة إلى فرص أخرى فى قطاع الصناعات النسيجية مع إطلاق الدولة خمسة محاور رئيسية لدعم تلك الصناعات تتمثل فى مشروع تطوير شركات الغزل والنسيج وخطة تطوير محالج القطن وتشييد مجمع الغزل والنسيج فى منطقة الروبيكى وتدشين اكبر مدينة لصناعة المنسوجات والملابس فى مصر وإطلاق منظومة جديدة لتداول القطن....وحتى عندما تعرضت البلاد لجائحة كورونا شهدت الدولة الإستحواذ على أكبر عدد من مصانع الأدوية والمستحضرات الدوائية والطبية فى المنطقة العربية بعدد 158 مصنعًا وشهد النصف الأول من عام 2021 إفتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى أكبر مدينة دوائية فى منطقة الشرق الأوسط والتى من أهدافها إحلال الأدوية المصنعة فى تلك المدينة محل الواردات التى تمثل نحو 15% من إجمالى الإستهلاك المحلى.

يأتى هذا فى الوقت الذى قامت فيه الدولة بتحسين مناخ الإستثمار وتهيئة بيئة العمل للقطاع الخاص من خلال تعديل وتطوير تشريعى ومؤسسى وتقديم العديد من الحوافز أهمها... إعفاء 19 قطاعًا صناعيًا من الضريبة العقارية منذ يناير 2022 ولمدة 3 سنوات وكذلك تم تيسير الإجراءات وإتاحة البيانات وإطلاق الخريطة الإستثمارية وزيادة قاعدة الشركات المستفيدة من الرخصة الذهبية....ومع عدم إغفال أهمية تعزيز المنافسة ودعم الحياد التنافسى تم تنفيذ وثيقة ملكية الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص ليقوم بدوره فى دفع النمو وتحقيق التنمية الإقتصادية بالإضافة الى فتح قنوات تواصل مع رجال الصناعة والمستثمرين فى كافة المجالات.

أتصور فى هذه المرحلة ضرورة أن يكون الشعب أحد أهم الأضلاع فى مواجهة الأزمات الإقتصادية التى تتعرض لها البلاد...وهذا لن يتأتى إلا اذا وضعنا أمامه الحقائق كاملة وهو ما قام به الرئيس بالفعل عندما طرح أبعاد المشكلة ببساطة أثناء كلمته فى إحتفالية عيد الشرطة والتى تمثلت فى ضرورة النهوض بالصناعة وتشجيع الإستثمار وتقليل الإستيراد وزيادة التصدير وذلك حتى يمكن جذب العملة الصعبة المطلوبة لإستمرار عجلة التنمية والصناعة وتوفير المتطلبات المهمة والضرورية وليست الترفيهية التى يحتاجها السوق المصرى وهو الأمر الذى سوف يترتب عليه رفع معدلات التنمية وتعظيم الدخل القومى والحد من الإستيراد ومحاولة الوصول الى الإكتفاء الذاتى فضلًا عن تعظيم القيمة المضافة على المواد الخام المحلية عن طريق التصنيع وإحلال المنتج المحلى بدلًا من المستورد وقطع الطريق على النزيف الدولارى.

من المؤكد ان المرحلة الثانية للحوار الوطنى سوف تهتم بملف الصناعة والإقتصاد فى إطار ما تتطلبه هذه المرحلة من تاريخ الوطن وبناء على طلب الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يبذل جهودًا كبيرة لمواجهة تلك الأزمات...إلا أن هذا الأمر لن يتحقق إذا لم تتضافر الجهود لتحقيق ذلك...ومن هذا المنطلق فإننى أطرح بعض الإقتراحات التى قد تفيد فى هذه المرحلة...

-أن المرحلة الجديدة للحوار الوطنى يجب إلا تكتفى بدعوة الأكاديميين المتخصصين فى تدريس المواد الإقتصادية نظريًا دون طرح الخطوات العملية لتنفيذها بل يجب أن يشمل الحوار من لهم تجارب حقيقية لمواجهة الأزمات التى تعرضوا لها وكيفية مواجهتها والتغلب عليها وتحويل خسائرها الى مكاسب حقيقية وليست إلى أرقام زائفة.

- انه لا مانع من الإستفادة من تجارب الدول الأخرى التى تعرضت لإنتكاسات إقتصادية ووضعت حلولًا جذرية لحلها ونجحت فى ذلك مثل البرازيل والهند وماليزيا...فإنه ليس من العيب أن نستفيد من تجارب الآخرين خاصة إذا كانت تلك التجارب حققت نجاحات ترتب عليها الخروج من أزماتهم فى كافة المجالات وليست الإقتصادية فقط وبالتالى فإنه من الممكن توجيه الدعوة للمتخصصين فى قضايا الإقتصاد والتنمية والإدارة لشرح تجاربهم الناجحة فى دولهم.

-ضرورة الأخذ بعين الإعتبار المعطيات الإجتماعية والحياتية للمجتمع المصرى والتى قد تتعارض مع النظريات الإقتصادية الصماء...وهنا أشير الى ما بدأنا به مقالنا اليوم أن هناك فارق كبير بين التنظير والتفعيل أو التطبيق إذا لم يتم مراعاة ثقافة المجتمع الذى سوف يتم فيه تطبيق الأفكار الرامية إلى حل المشاكل الإقتصادية.

-ضرورة العمل على الإستفادة من الطاقة البشرية الموجودة فى مصر والعمل على تشجيعها ورفع مستوى أدائها من خلال التدريب المتواصل على الأعمال التى تسند إليهم خاصة فى المشروعات التنموية التى تتم فى محافظتهم والبيئة التى يعيشون فيها.

-ضرورة العمل على تحسين مناخ الصناعة والإنتاج من خلال إعادة فتح المصانع المغلقة لأسباب مختلفة والتى بلغ عددها أرقامًا كبيرة تكفى لتحقيق نهضة صناعية كبرى.

إن المرحلة القادمة هى مرحلة صناعية وإقتصادية فى المقام الأول حيث تمثل الصناعة قاطرة للنهوض بإقتصاد الدولة شريطة تكاتف الجهود والإخلاص فى العطاء والأمانة فى التنفيذ.

وتحيا مصر