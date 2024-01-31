الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تستعد لشهر رمضان وتطرح اللحوم البلدية بسعر 240 جنيها للكيلو

اللحوم البلدية
اللحوم البلدية

استعدت منافذ وزارة الزراعة لشهر رمضان المبارك، حيث يتم طرح اللحوم البلدية في منافذ الوزارة بسعر 240 جنيهًا، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية برفع العبء عن كاهل المواطنين.

طرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة بمنافذ وزارة الزراعة 

وأوضحت وزارة الزراعة أن جميع السلع الغذائية الأساسية متوفرة في منافذ الوزارة بالكميات التي يحتاجها المواطن وأسعار مخفضة؛ نظرًا لعدم وجود حلقات تسويقية، حيث يتم طرح السلع من المزارعين رأسًا إلى المواطنين دون وسطاء، وبالتالي فإن الأسعار تكون مخفضة عن السلع المطروحة بالأسواق بنسبة كبيرة.

جدير بالذكر أنه يتم توفير السكر بسعر 27 جنيهًا للكيلو، والأرز بسعر 22 جنيهًا للكيلو، بالإضافة إلى توافر مصنعات اللحوم والبيض الأحمر والأبيض، والطيور الطازجة والمجمدة ومصنعاتها، وأيضًا الأسماك والسلع الغذائية الأخرى، مثل العسل وزيت الزيتون لتخفيف العبء عن المواطنين.

سعر أسعار مخفضة طرح السلع الغذائية منافذ وزارة الزراعة اللحوم البلدية سعر السكر

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