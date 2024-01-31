تعرف على مدى أمان أواني الطهي الخاصة بك

يحتار الكثيرون في اختيار أواني الطهي الآمنة والصحية، لهم ولأسرهم، فتتنوع الخامات من الفولاذ المقاوم للصدأ، والزجاج، والتفلون، والحديد الزهر، والنحاس، والقائمة تطول.

وفقا لموقع health مع كل هذه الخيارات، قد يكون من الصعب معرفة الخيار الأفضل، ولهذا نستعرض في التقرير التالي، نوع أواني الطهي الأكثر أمانًا لاستخدامه في الطهي؟

أثناء قيامك بالتسوق، سوف تجد هذين النوعين الرئيسيين من أواني الطهي: السيراميك وPTFE (المعروف أكثر باسم علامته التجارية، تفلون).

تشتهر مادة PTFE بجودتها غير اللاصقة، ومع ذلك يوجد هناك مخاوف بشأن المواد الكيميائية المستخدمة في طلاء PTFE وآثارها الصحية على المدى الطويل.

وأظهرت الدراسات العلمية، أن حمض البيرفلوروكتانويك الكيميائي (PFOA) المستخدم في صنع مادة التيفلون يرتبط بالسرطان، ومنذ ذلك الحين تم حظر هذه المادة الكيميائية الضارة.

إليك ما يجب مراعاته عند اختيار أواني الطهي الأكثر صحة لك ولعائلتك

عند اختيار قطعة من أدوات الطهي لمنزلك، من المهم أن تفكر في ما هو أكثر أمانًا للاستخدام على المدى الطويل.

قالت جوليا زومبانو، المتخصصة في التغذية بمعهد أمراض الجهاز الهضمي في كليفلاند كلينك، لصحيفة Health: "يجب أن تحاول شراء أدوات طهي آمنة لمنزلك لمعظم أعمال الطهي".

وأضافت أنه من الناحية الفنية، فإن الخيارات "الأكثر صحة" في أواني الطهي ليست السيراميك ولا التيفلون، بل الزجاج والفولاذ المقاوم للصدأ.

فيما قال جيم بيركو، الشيف التنفيذي في مركز الطب التكاملي في كليفلاند كلينك: "إذا كنت قادرًا على استخدام أو شراء الزجاج أو البيركس، والأواني والمقالي المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، فهي خيارات صحية للاستخدام على المدى الطويل/مدى الحياة".

معايير طلاء أواني الطهي

هناك العديد من العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار، بما في ذلك نوع المعدن الأساسي والطلاء وكيفية تطبيقه.

في معظم الحالات، تكون أواني الطهي الخزفية مصنوعة من المعدن ومغطاة بمادة غير لاصقة (عادةً السيليكون)، تعد أكثر أمانًا نسبيًا في درجات الحرارة المرتفعة، لكن بعض العلامات التجارية قد تستخدم طلاءًا يحتوي على معادن ثقيلة.

فإن المادة الكيميائية الموجودة في منتجات التيفلون الأصلية تم حظرها منذ عام 2014 (PFOA)، وتستخدم منتجات التيفلون الأحدث PFAs، على الرغم من أن الأبحاث تربط هذه المواد الكيميائية بالمخاوف الصحية أيضًا.

وأوضح الخبراء أنه نظرًا لوجود العديد من العلامات التجارية المختلفة للسيراميك والتفلون، والنوع الفعلي للطلاءات وكيفية تطبيق الطلاءات، ونوع المعادن التي تصنع منها المقلاة الفعلية، هناك العديد من المتغيرات المتعلقة بطول العمر والسلامة المرتبطة بها.

نظرًا لأن منتجات السيراميك والتيفلون تحتوي على طلاء، فإن الزجاج والفولاذ المقاوم للصدأ لا يحتويان على ذلك، وهذا يجعل الأخير خيارًا أكثر أمانًا وصحة.

استدامة أواني الطهي من السيراميك والتيفلون

بشكل عام، تعتمد استدامة أواني الطبخ المصنوعة من السيراميك والتيفلون على كيفية تنظيفها، فيوصي الخبراء، بالحفاظ على أواني الطبخ الخاصة بك في حالة جيدة من خلال:

تجنب الحرارة العالية أثناء الطهي

تجنب الحرق

غسل هذه الأواني باستخدام اسفنجة

تجنب الفرك بأي شيء حاد

تجنب استخدام الملاعق أو الأواني المعدنية في الطهي