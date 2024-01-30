من زوكربيرج إلى إيلون ماسك..عادات الأكل الغريبة لأشهر الأغنياء

إن مجرد امتلاك مليارديري العالم المال اللازم لدفع تكاليف باهظة للطهاة أو شراء الأطعمة الصحية الراقية، لا يعني أن هؤلاء الأغنياء يلتزمون بالأنظمة الغذائية المفيدة لهم.

ففي حين أن بعضهم يفضل تجريب أحدث البدع والأنظمة الصحية، إلا أن هناك الكثير من المليارديرات الآخرين في مجال التكنولوجيا يستمتعون فقط بتناول الشوكولاتة على الإفطار أو يتخطون تناول الطعام تمامًا لعدة أيام.

ونستعرض في السطور التالية، أغرب عادات الأكل لدي أغنياء التكنولوجيا حول العالم، وفقًا لموقع businessinsider.

ريتشارد برانسون

يفضل ريتشارد برانسون، مؤسس مجموعة فيرجين، شراب ما يقرب من 20 كوبًا من الشاي يوميًا.

قال ريتشارد، لصحيفة ديلي ميل في عام 2016: "لست متأكدًا من كيفية البقاء على قيد الحياة بدون شاي والإفطار الإنجليزي".

يبدأ برانسون يومه بتناول سلطة الفواكه والموسلي، مكونه الرئيسي الشوفا المطحون، على الإفطار، وفي بعض الأحيان، يفضل الملياردير أكل سمك الرنجة أثناء اليوم.

يملأ الملياردير أيامه بالتمارين الرياضية، والوقت مع عائلته، واجتماعات العمل، التي يفضل جدولتها، بالنسبة لتناول العشاء، سبق وقال ريتشارد، إنه يفضل إقامة وجبات جماعية "حيث يمكنه مشاركة القصص مع آخريين وطرح الأفكار"، مشيرًا إلى أنه يذهب إلى الفراش حوالي الساعة 11 مساءً وينام حوالي ست ساعات كل ليلة.

جيف بيزوس

قال جيف بيزوس، أحد مؤسسي أمازون، في إحدى لقاءاته، إنه يحب قضاء وقته في الصباح وتناول وجبة فطور صحية.

وفي وقت سابق من هذا العام، قالت خطيبة بيزوس، لورين سانشيز، إن بيزوس يعد الفطائر صباح كل يوم أحد، كما يلتزم بيزوس بتدريباته مع مدربه الشخصي ويس أوكرسون.

وعندما لا يتناول بيزوس فطائر يوم الأحد، يمكن أن تصبح خيارات الإفطار غريبة الأطوار.

في إحدى اجتماعاته عام 2014 مع شركة تجارة إلكترونية صغيرة استحوذت عليها أمازون في النهاية، طلب بيزوس وجبة إفطار من أخطبوط البحر الأبيض المتوسط ​​مع البطاطس ولحم الخنزير المقدد والزبادي بالثوم الأخضر وبيضة مسلوقة، وفقًا لتقرير صادر عن D Magazine.

وبحسب ما ورد بالمجلة قال بيزوس: "عندما أنظر إلى قائمة الإفطار، وجدت شيء لا أفهمه، الشيء الذي لم أتناوله من قبل، وكان لا بد لي من تناول الأخطبوط في هذا الإفطار".

مارك كوبان

صرح المستثمر الشهير مارك كوبان في عام 2014 إن إفطاره يتكون من فنجان من القهوة وقطعتين من البسكويت، وأفادت شبكة CNBC أن "كوبان" استثمر في شركة البسكويت هذه في عام 2012، بعد أن أرسل له أحد مؤسسيها عينة له من علبة البسكويت مع خطاب يطلب منه استثمار بمبلغ 50 ألف دولار في الشركة مقابل حصة 25٪.

وقال كوبان عبر موقع شركته على الإنترنت: "أنا لا آكلها فحسب، بل أعيش عليها" مضيفًا "ليس من المبالغة القول إن هناك أيام تناولتها في وجبات الإفطار والغداء والعشاء".

أشار كوبان إلى إن "وجبته الأساسية" هي سلطة من ماكدونالدز مع بعض الإضافات.

بيل جيتس

قال مؤسس شركة مايكروسوفت، بيل جيتس، إنه يحب اتباع "دايت كوك" كثيرًا لدرجة أنه يشرب ثلاثة أو أربعة منها يوميًا، فيحب بيل جيتس شراب "الكولا الدايت".

وفي وقت سابق من هذا العام، قال الشيف جوردي كروز، إن بيل جيتس حجز مطعمه بالكامل لمدة يومين ولم يطلب سوى مشروب "دايت كولا".

إيلون ماسك

لا يتبع الرئيس التنفيذي لشركة Tesla Elon Musk ، إيلون ماسك، حسب ما قال في إحدى لقاءاته التلفزيونية، متابعا: إذا كانت هناك طريقة تمنعني من تناول الطعام حتى أتمكن من العمل أكثر، فلن آكل".

اعتاد "ماسك" على تخطي وجبة الإفطار، وتناول قطعة من مشروب وكعكة "الدونات" لبدء يومه.

وقال ماسك في عام 2017، لمجلة Entrepreneur : أحاول التقليل من تناول الحلويات، ويجب أن أتناول القهوة.

ولكن يبدو أنه لم يستطع تغيير هذه العادة، فعاد وقال الملياردير على منصة X في وقت سابق من هذا العام إنه يأكل "كعكة دونات" كل صباح.

ويعد شعار ماسك في الحياة: "أفضل أن أتناول طعامًا لذيذًا وأعيش حياة أقصر".

مارك زوكربيرج

يفضل مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة Meta، بتجربة أنواع مختلفة من الأنظمة الغذائية.

ففي عام 2011، وضع "تحديًا شخصيًا" لنفسه بأن يأكل فقط لحوم الحيوانات التي يقتلها، وأعلن عن هذا التحدي في منشور له على فيسبوك، بحسب موقع Fortune ، وشمل نظامه الغذائي "اقتل ما تأكله" الماعز والخنازير والدجاج والكركند.