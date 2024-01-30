"وداعًا للفوضى".. أفكار جديدة ومبتكرة لتنظيم دولابك بشكل مثالى

يحلم الكثيرون بامتلاك خزانة نظيفة ومرتبة، ولكن لسبب ما، تصبح فوضوية في بعض الأحيان، ويصعب علينا التفكير في تنظيمها، ولهذا نستعرض في التقرير التالي، نصائح وأفكار مبتكرة للاستفادة من كل مساحة في دولابك حتى تتمكن من ترتيبه بشكل صحيح، وفقا لموقع bright side.

تطابق قطع وألوان الملابس

أحد مفاتيح التنظيم هو التوفيق بين كل شيء، قم بمطابقة الشماعات الخاصة بك وتنسيق ألوان ملابسك حتى يصبح من السهل تحديد الملابس التي تريد ارتدائها طوال اليوم، كما أنه من الممتع من الناحية الجمالية أن ننظر إلى القطع المتطابقة حسب النوع واللون.

وبهذه الطريقة، إذا كانت الملابس معلقة، سيكون هناك مساحة أكبر للعب بها، وإذا كانت الملابس مرتبة حسب اللون، فسيكون من السهل تحديد موقعها.

استعن بالصناديق والمنظمات

تنظيم دولابك يعنى استغلال كل المساحة المتاحة، ويمكنك البدء في ترتيبه من خلال الحاويات الشفافة أو الأكريليك، حيث يمكنك من خلالها رؤية ملابسك من خلال الصندوق.

ويعد هذا جيدًا بشكل خاص للسترات الصوفية، ولا يمكنك ضغط كل شيء في درج واحد؛ لأن ذلك قد يفسد الجودة، كما أن التنظيم سيجعل من السهول الوصول لملابسك.

يمكنك عرض ملابسك وحقائبك وأحذيتك بشكل جذاب

إذا كان لديك خزانة مفتوحة، يمكنك تنظيم ملابسك وحقائبك، لكن الشيء المهم في خزانتك هو العناصر التي تريد عرضها، ستناسبك هذه الفكرة تمامًا إذا كنت تملكين ملابس فاخرة ومجوهرات باهظة الثمن وحقائب، فيمكنك امتلاك خزانة ذات مظهر جمالي لعرض متعلقاتك المهمة.

فإن تنظيم خزانتك يعني جعلها ذات شكل جمالي قدر الإمكان، حيث يمكنك مشاركتها مع الآخرين عن طريق نشرها مع أصدقائك عبر الإنترنت، ويعد هذا أمرًا جيدًا إذا كنت تمتلك مقتنيات مثل الأحذية والحقائب والساعات والبدلات والفساتين وأشياء أخرى.

طي الملابس يمنحك مساحة أكبر

يعد وجود خزانة مرتبة ميزة كبيرة، حيث يمكنك أن تجربة فكرة طي الملابس، لتوفير مساحة كبيرة في دولابك، فبالنسبة للقمصان، أفضل طريقة هي طي كلا الجانبين ثم طيها إلى النصف.

بالنسبة للأكمام الطويلة، قم بطي الأكمام للخلف ثم قم بطي القميص 3 مرات للحصول على مربع الشكل المثالي.

بالنسبة للمناشف، يمكنك لفها أو طيها مرتين، حسب الحجم والمكان الذي تريد وضعها فيه.

وبالنسبة للجوارب، ضع 2 فوق بعضها البعض، ثم قم بلفها، ثم عندما تصل إلى النهاية، قم بتشكيلها على شكل كرة.

يمكنك تخزين الملابس الفاخرة على الشماعات والحاويات البلاستيكية، إنها استثمار لترتيب خزانتك، لذا فإن إبقاءها مرتبة ومستقيمة فكرة جيدة.

احتفظ بالملابس الموسمية في مكان مختلف

هناك الكثير من المواسم والمناسبات التي تحدث سنويًا، وقد تواجه خزانة ملابسنا أحيانًا صعوبة في مواكة كل هذه الملابس الموسيمية، ولتنظيم خزانتك، من الأفضل فصل الملابس الموسمية بحيث يكون من الأسهل عليك ارتداء الملابس عندما يحين وقتها.