«ألاعيب تل أبيب» يوثق مؤامرات إسرائيل على المنطقة العربية

أقبل رواد معرض القاهرة الدولى للكتاب، فى دورته الحالية، على شراء كتاب «ألاعيب تل أبيب.. من النيل إلى الفرات»، للكاتبة شيماء أبوعميرة، الذى يُعرض فى جناح دار «كنوز» للنشر والتوزيع، داخل القاعة رقم «٣».

وقالت «شويكار»، مسئولة دار النشر، إن الكتاب يستعرض ألاعيب إسرائيل عبر التاريخ، ويوثق تآمرها على البلدان العربية، وخطتها لاحتلال هذه البلدان.

وفى تقديمها للكتاب قالت مؤلفته: «ماذا تعرف عن إسرائيل؟.. سؤال يبدو فى ظاهره بسيطًا لكنه- للأسف - يكشف عن حالة الجهل التى تعانيها أغلب مؤسساتنا المصرية والعربية، سؤال يجعلنا نتألم كثيرًا عندما نجد من النخبة المثقفة من يجهل الإجابة عليه، وإذا تظاهر بأنه يعرف وبدأ بالحديث عن إسرائيل، لا يُخرج فمه إلا لغوًا لا يُسمن ولا يغنى من جوع».

وأضافت: «يمكنك أن تتجول فى شوارع تل أبيب وحيفا والناصرة وإيلات، وغيرها من المدن الإسرائيلية، وأول من يقابلك تسأله: (ماذا تعرف عن مصر؟)، ستجد سيلًا من المعلومات ينهال عليك، ستجده يعلم كل كبيرة وصغيرة عن مصر، ستجده يتحدث عن أم كلثوم وأحمد عدوية، ستجده يسرد أخبارًا عن الفنان العالمى عمر الشريف، ويخبرك عن أفلام الفنان محمد رمضان وأفلام الحارة المصرية، ستجده مهتمًا بالدورى المصرى بل ويشجع بعض أنديته، سيخبرك عن الأهرامات والنيل والإسكندرية».

وواصلت: «حاول الآن أن تجرى التجربة نفسها فى مصر، تجوّل فى مدنها وشوارعها وحواريها، واسأل من يقابلك: (ماذا تعرف عن إسرائيل؟)، ستجده يحدثك عن الأعور موشیه دیان ووحشيته، وربما يذكرك بإرئيل شارون ومجازر صابرا وشاتيلا، وكيف أننا كسرنا جولدا مائير فى حرب أكتوبر، قد يقول معلومات عن الجرائم بحق الأسرى المصريين، أو جريمة مدرسة بحر البقر، والعدوان الثلاثى.. باختصار، ستجده ينقل لك أن إسرائيل هى عدو الأمة العربية الرئيسى، فقد احتلت فلسطين وأعلنت كيانها المزعوم سنة ١٩٤٨، ومنذ ٧ عقود وهى تقف عقبة فى طريق تقدمنا ورقينا، بل دائمًا ما تحيك المؤامرات وتعبث أصابعها من المحيط إلى الخليج».