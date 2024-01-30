الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البيت الأبيض: الرد على "هجوم الأردن" قد يكون متدرجًا

هجوم الأردن
هجوم الأردن

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى رد متدرج على الهجوم الذي أسفر عن مقتل ثلاثة من قواتها المتمركزة في الأردن.

أوضح كيربي أن الرد قد يشمل إجراءات متعددة وليس تحركًا واحدًا.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه اتخذ قراره بشأن طبيعة الرد على هجوم بطائرة مُسيرة أسفر عن مقتل جنود أمريكيين في الأردن، لكنه لم يتطرق لتفاصيل.

ونقلت وكالة رويترز عن بايدن قوله لصحفيين لدى مغادرته البيت الأبيض إلى جولة انتخابية في فلوريدا إن الولايات المتحدة لا تريد اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط.

ويمثل الهجوم، الذي نفت إيران ضلوعها فيه، تصعيدًا كبيرًا للتوترات التي تجتاح الشرق الأوسط وسط مخاوف من تحول الحرب في غزة إلى صراع يشمل جماعات متحالفة مع إيران في لبنان واليمن والعراق.

وجاءت الضربة بعد أكثر من 150 هجومًا بمسيرات وصواريخ نفذتها مجموعات موالية لإيران على القوات الأمريكية في العراق وسوريا.

تتمتع قاعدة البرج 22 بموقع استراتيجي مهم في أقصى نقطة شمال شرق الأردن، حيث تلتقي حدود المملكة مع سوريا والعراق. ولا يوجد سوى القليل من المعلومات المعلنة عن القاعدة. لكنها تشمل الدعم اللوجستي ويوجد فيها 350 جنديًا من الجيش والقوات الجوية الأمريكية.

مجلس الأمن القومي كيربي جون كيربى الولايات المتحدة الأردن

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