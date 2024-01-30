الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البرلمان الأوروبي يحقق مع نائبة عن لاتفيا بشأن صلتها بالمخابرات الروسية

البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي

بدأ البرلمان الأوروبي تحقيقا مع المشرعة بالبرلمان الأوروبي عن لاتفيا تاتيانا جدانوكا، بشأن احتمال أن يكون لها اتصالات مع جهاز الأمن الاتحادي الروسي.

وجاء في بيان اليوم الثلاثاء، أن رئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا، تأخذ المزاعم الواردة في تقرير إعلامي "على محمل الجد".

كما فتحت السلطات اللاتفية تحقيقا في المعلومات التي تكشفت وافتضحت بشأن السياسية التي تبلغ من العمر 73 عامًا.

ويشار إلى أن جدانوكا عضوة بالبرلمان الأوروبي منذ عام 2004، وهي حاليا لا تنتمى إلى أي مجموعة سياسية، وتعتبر من نسبة 25% من اللاتفيين الذين هم من أصل روسي.

وأشار بحث نشره أمس الإثنين موقع "ذا إنسايدر"، ومواقع أخرى موالية للمعارضة الروسية، إلى أنه يتردد أن جدانوكا عملت لصالح جهاز الأمن الاتحادي الروسي لسنوات وتم تكليفها بتعزيز وجهات النظر المؤيدة للكرملين في دول البلطيق.

وذكر تقرير "ذا إنسايدر" نقلا عن مراسلات من رسائل البريد الإلكتروني المسربة أن السياسية، التي لطالما دافعت عن روسيا علنا، وأنها تلقت إرشادات من اثنين مختلفين من عملاء جهاز الأمن الاتحادي الروسي من عام 2004 إلى عام 2017 على الأقل.

البرلمان الاوروبى لاتفيا الاتحادي الروسي روبرتا ميتسولا السلطات اللاتفية

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

عاجل..الجبلاية يكتب "سطور النهاية" لفيتوريا.. وتكليف حازم إمام بوضع الرتوش الأخيرة

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

لواء.حمدى البطران

فى مديح الشاى

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: حرية التعبير والفكر والإبداع ساحة لرؤية أخرى فى ضمير الإنسانية

عبدالوهاب داود

النقود أيضًا تموت «إكلينيكيًا»

وائل لطفي

البورصة هى الحل

ماجد حبته

جمهورية تكساس!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"القسام" تعلن استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "تاندوم" فى خان يونس

شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى حى الرمال بغزة

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى