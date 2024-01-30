الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أبو الهول: باريس تستضيف اجتماعًا دوليًا لحل الأزمة الفلسطينية (فيديو)

أشرف أبو الهول
أشرف أبو الهول

تحدث الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول، مدير تحرير جريدة الأهرام، عن تفاصيل اجتماع دولي عقد في باريس لمناقشة سبل إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتحضير لمرحلة ما بعد الحرب.

وقال أبو الهول، في مداخلة هاتفية مع برنامج صالة التحرير، على “صدى البلد”، إن الاجتماع شهد حضور قادة أجهزة الأمن من مصر وقطر وإسرائيل وأمريكا، وتم تبادل وجهات النظر حول كيفية تحقيق الهدنة الشاملة والدائمة في غزة.

أضاف أن الاجتماع تطرق إلى موضوعات مهمة مثل وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وتشكيل حكومة وحدة وطنية في غزة وانسحاب إسرائيل من القطاع ورفع الحصار عنه، موضحا أن مصر كانت لها دور رئيسي في تقديم مقترحات لحل الأزمة الفلسطينية، ولكن بعض الأطراف حاولت عرقلتها أو تغييرها، مما أدى إلى تأخير الوصول إلى اتفاق نهائي.

واختتم أبو الهول بالقول إن مصر ما زالت ملتزمة بدعم القضية الفلسطينية والعمل على إيجاد حل كامل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة والحياة الكريمة.

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