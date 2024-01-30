الثلاثاء 30 يناير 2024
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مصر

الهجرة: الكشف على 341 مواطنًا ضمن القافلة الطبية بقرية بداوى بالمنصورة

جريدة الدستور

في إطار نتائج زيارة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لمحافظة الدقهلية ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، نظمت وزارة الهجرة بالتعاون مع مؤسسة "راعي مصر" قافلة طبية في قرية بدواي بمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، والتي تأتي ضمن المحافظات الـ14 الأكثر تصديرا  للهجرة غير الشرعية، وتأتي القافلة لعلاج أهالي القرية في عدة تخصصات: (أمراض الباطنة، العظام، الرمد، الجلدية، النساء، الأطفال)، في وحدة طب الأسرة في القرية.

وقد شهدت القافلة الكشف وتقديم العلاج اللازم لعدد 133 حالة تخصص الرمد، 70 حالة تخصص الباطنة، 68 حالة تخصص العظام، 45 حالة تخصص الاطفال، 25 حالة تخصص النسا، بإجمالي 341 كشف مواطن، وتقديم 45 نظارة طبية لأهالي القرية، وقد تم الكشف وتقديم العلاج والنظارات بالمجان لأهالي القرية.

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من جانبها أشادت الهجرة، بجودة الخدمات التي تقدمها مؤسسة راعي مصر للمواطنين خاصة أنها عضو في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مؤكدة أن دور المجتمع المدني الجاد فاعل ومهم في نجاح المبادرات القومية الكبرى، لافتة إلى مشاركة سيادتها في سبتمبر الماضي في افتتاح مؤسسة راعي مصر لـ 11 عيادة طبية متنقلة لخدمة قرى مصر الأكثر حاجة، التي ساهم فيها عدد من الأطباء وأبناء مصر من المصريين بالخارج من أستراليا متبرعين للمؤسسة.

وأكدت الهجرة أن القافلة تأتي تفعيلًا لدور مؤسسة راعي مصر في خدمة المجتمع وتماشيًا مع توجهات الدولة المصرية في خدمة القرى الأكثر احتياجًا، حيث تستهدف القافلة خدمة أهالي قرية بدواي، بمحافظة الدقهلية، لمجابهة الهجرة غير الشرعية، من خلال تقديم الخدمات الطبية المجانية بمختلف التخصصات، مشيرة إلى أن مؤسسة "راعي مصر" تعد واحدة من المؤسسات التي تقدم الكثير من الدعم من شأنه توفير حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية، في العديد من المحافظات.

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وزارة الدولة للهجرة مراكب النجاة راعي مصر الهجرة المبادرة الرئاسية

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