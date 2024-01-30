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مصر

سفيرة "حياة كريمة": التكنولوجيا تلعب دورًا مهمًا فى حياة الأطفال وينبغى استخدامها بشكل صحيح

الكاتبة سماح أبو
الكاتبة سماح أبو بكر عزت

أكدت سفيرة مؤسسة "حياة كريمة" الكاتبة سماح أبوبكر عزت، الدور المهم الذي تلعبه التكنولوجيا في الحياة، وعلى الأطفال بشكل خاص، داعية الأمهات والآباء لتعليمهم كيفية استخدمها بالشكل الصحيح.

وقالت الكاتبة- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء- "يستطيع الطفل الاستفادة من التكنولوجيا إذا تعامل معاها بشكل صحيح، وعلينا تقديم التوعية لهم للاستفادة منها بأكبر قدر ممكن؛ فالتكنولوجيا لها ما لها وما عليها".

 

سفيرة "حياة كريمة": التكنولوجيا تلعب دورًا مهمًا فى حياة الأطفال


وأعربت عن سعادتها لوجود إصدارات جديدة لها في معرض القاهرة الدولي هذا العام منها (المزرعة الصينية)، التي تتناول حرب أكتوبر، بشكل بسيط لأن الكتابة للأطفال عن حرب أكتوبر مهمة وضرورية، بالإضافة إلى قصة "أهل كرم"، التي تعتبر الجزء الثاني من قصة "حياة وكريمة"، والتي تبرز قيمة التطوع والشهداء، وقيمة سيناء، التي تمكننا من استردادها بالجهد والعرق والحرب ودم الشهداء.

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وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، خلال الفترة من 24 يناير الجاري إلى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وتشارك 70 دولة من مختلف دول العالم، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

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