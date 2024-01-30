الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سفيرة "حياة كريمة": التكنولوجيا تلعب دورًا مهمًا فى حياة الأطفال

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

أكدت سفيرة مؤسسة "حياة كريمة" الكاتبة سماح أبوبكر عزت، الدور المهم الذي تلعبه التكنولوجيا في الحياة، وعلى الأطفال بشكل خاص، داعية الأمهات والآباء لتعليمهم كيفية استخدامها بالشكل الصحيح.

إصدارات جديدة في معرض الكتاب 

وقالت الكاتبة سماح أبوبكر عزت، اليوم الثلاثاء: "يستطيع الطفل الاستفادة من التكنولوجيا إذا تعامل معاها بشكل صحيح، وعلينا تقديم التوعية لهم للاستفادة منها بأكبر قدر ممكن؛ فالتكنولوجيا لها ما لها وما عليها".

وأعربت عن سعادتها لوجود إصدارات جديدة لها في معرض القاهرة الدولي هذا العام، منها (المزرعة الصينية)، التي تتناول حرب أكتوبر، بشكل بسيط لأن الكتابة للأطفال عن حرب أكتوبر مهمة وضرورية، بالإضافة إلى قصة "أهل كرم"، التي تعتبر الجزء الثاني من قصة "حياة وكريمة"، التي تبرز قيمة التطوع والشهداء، وقيمة سيناء، التي تمكننا من استردادها بالجهد والعرق والحرب ودم الشهداء.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، خلال الفترة من 24 يناير الجاري إلى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وتشارك 70 دولة من مختلف دول العالم، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

أقدم مشروع ثقافي

يحتفل معرض الكتاب هذا العام بمرور 55 عامًا على أقدم مشروع ثقافي في مصر والشرق الأوسط، حيث يعد معرض الكتاب احتفاءً للثقافة المصرية والعربية، كما يعتبر من أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط، حيث تم تصنيفه في عام 2006 ثاني أكبر معرض للكتاب في العالم من ناحية حجم الزوار والإعداد بعد معرض فرانكفورت الدولي، حيث زار معرض القاهرة للكتاب في 2023 حوالي مليوني شخص.

حياة كريمه الكاتبة سماح أبو بكر معرض القاهرة الدولى حرب اكتوبر معرض الكتاب

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