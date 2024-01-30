الشهادة الإعدادية 2024.. موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية

ارتفع البحث عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024.. موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية على محركات جوجل خلال الساعات الماضية من قبل الطلاب وأولياء الأمور وذلك بعد اعتماد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، نتيجة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2024 الفصل الدراسي الأول، بنسبة نجاح 78.4%، حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحان 186.266 ألف طالب وطالبة نجح منهم 145.947 ألف شخص.

ونتيجة لما سبق، ينشر "الدستور" موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 محافظة القاهرة .. موقع وزارة التربية والتعليم

يتساءل الملايين عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 بمحافظة القاهرة .. موقع وزارة التربية والتعليم بعد اعتماد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لنتيجة الشهادة الإعدادية اليوم ننشر لينك النتيجة وخطوات الحصول عليها.

1-يقوم الطالب بالدخول على البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة (للدخول اضغط هنـــا )

2- يختار الطالب ايقونة "نتيجة الشهادة الاعدادية

3- ثم يكتب الطالب رقم الجلوس الخاص به

4- ثم يضغط الطالب على عرض النتيجة.

استعلام نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2024

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 محافظة القاهرة عبر الخط الساخن من التليفون الأرضي على الرقم 09000100

كما يمكن للطالب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2024 عبر الخط الساخن من الهاتف المحمول على الرقم 5757.

توزيع درجات المواد المختلفة في نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول.. اللغة العربية الدرجة النهائية من 40 درجة، والنجاح من 20 درجة.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الاول.. اللغة الإنجليزية الدرجة النهائية من 30 درجة، والنجاح من 15 درجة.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الاول.. الدراسات الاجتماعية الدرجة النهائية من 20 درجة، والنجاح من 10 درجة.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الاول.. الرياضيات الدرجة النهائية من 30 درجة، والنجاح من 15 درجة.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الاول.. العلوم الدرجة النهائية من 20 درجة، والنجاح من 10 درجة.

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