محافظ الجيزة يتابع نسب تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير بحدائق الأهرام

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اجتماعا موسعًا مع جمعية تعمير صحراء الأهرام وشركات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، للوقوف على نسب تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير وتحسين الخدمات المقدمة لمواطني حدائق الأهرام.

واطلع المحافظ خلال اللقاء على نسب تنفيذ أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق والشوارع، حيث أكد محافظ الجيزة أن خطة ٢٠٢٣ شهدت رصف وتطوير شوارع الخزان في المنطقة بين (ع) و(ن) وشارع البوابة الثانية والشارع الفاصل بين منطقي (ط) و(ل) وشارع البوابة الثالثة وشارع بوابة حورس بأطوال إجمالية تصل إلى ٢٧٠ ألف متر بتكلفة ١١٧ مليون جنيه.

وأشار اللواء أحمد راشد، إلى أن خطة ٢٠٢٤ والجاري تنفيذها حاليا يتم خلالها رصف ورفع كفاءة شارع الضغط العالي إلى جانب استكمال أعمال الرصف بشارع خير زمان وبعض الشوارع بمناطق (ع، و، ل، ن) بإجمالي أطوال تبلغ 400 ألف متر بتكلفه 173 مليون جنيه.

وكلف المحافظ، خلال اللقاء، بضرورة تنفيذ خطه شاملة لرفع كفاءة ورصف بالانترلوك للشوارع الصغيرة والمتفرعات لتحسين حركة سير المواطنين والمركبات، في إطار خطة محافظة الجيزة بالتعاون مع الجهات المعنية في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة لقاطني حدائق الأهرام.

وخلال اللقاء، شدد المحافظ على رئيس هيئة النظافة والتجميل بالدفع بـ١٠٠ عامل نظافة بشكل ثابت يوميا بقطاع هضبة الأهرام، إلى جانب تخصيص معدات كنس آلي الشوارع الرئيسية والحيوية بالقطاع، مع الاستمرار في جهود رفع المخلفات من قطع الأراضي الفضاء والتي يصل عددها إلى ٧٠٠ قطعة، والتنسيق مع أصحاب تلك القطع بإقامة أسوار عليها لمنع إلقاء المخلفات بها مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين، في إطار جهود تحسين منظومه النظافة بالقطاع، مشددًا على متابعة أداء شركات الجمع السكني للمخلفات والمتعهدين القائمين على عملية الجمع للمخلفات.

وشدد محافظ الجيزة على رئيس حي الهرم وقطاع هضبة الأهرام بالمتابعة المستمرة لتطبيق قرار غلق المحال التجارية طبقا للمواعيد المحددة والالتزام بإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة وتوجيه المحال التجارية باستيفاء إجراءات التراخيص اللازمة لهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع تكثيف حملات رفع الإشغالات ومنع التعدي على الطريق العام، مشددًا على تغليظ العقوبه في حال تكرار المخالفة من المحال والمطاعم.

كما شدد المحافظ على مواجهة مخالفات تحويل الوحدات السكنية والجراجات إلى أنشطة تجارية، مؤكدًا أنه لن يتوانى عن محاسبة المقصرين في ذلك إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الدراجات البخارية (الموتوسيكل) غير المرخصة المترددة على القطاع وسيارات الفان التي تعمل بدون التراخيص والتصاريح اللازمة.



قطاع مياه الشرب والصرف الصحي شهد تنفيذ 10 مشروعات هامة

أكد محافظ الجيزة أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي شهد تنفيذ ١٠ مشروعات هامة لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، ففي قطاع مياه الشرب تم تنفيذ ٤ مشروعات لرفع كفاءة المنظومة خاصه مع وجود العديد من الوصلات العشوائية التي تؤثر على ضغوطات المياه وينتج عنها حدوث كسور بخطوط المياه، حيث بلغت التكلفة الإجمالية للمشروعات المنفذة خلال عام ٦.٣ مليون جنيه، تضمنت تنفيذ مشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بشوارع (٢ ج، 1 ب، ١ ج) بخط قطر 200 مم زهر مرن، حيث تم الانتهاء من خط مياه الشرب قطر 200 مم زهر مرن بشارع (ج2) بطول (920م.ط) بتكلفه ٢.٥ مليون جنيه، بالإضافة إلى إحلال وتجديد خط مياه الشرب قطر 200 مم بشوارع ٧ ب، ١٨ أ بطول 1950 م بتكلفة ٣.٨ مليون جنيه.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم تنفيذ ٦ مشروعات بقطاع الصرف الصحي بهضبة الأهرام من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفه إجمالية ١٥ مليون و٣٠٠ الف جنية وذلك لمواجهة مشكلات وجود الطفوحات ببعض القطع ورفع كفاءة الخطوط، بما يتوائم مع الكثافة السكانية الكبيرة بالقطاع وشملت البدء في إحلال وتجديد اقطار مختلفة بشارع البوابة الثانية القديمة - حدائق الأهرام بطول تقريبا 1 كم بتكلفة ٦ ملايين جنيه إلى جانب الانتهاء من إصلاح مشكله الصرف الصحي بشارع خير زمان أمام القطعة 359 ل بحدائق الأهرام، حيث جرى تعزيز الأقطار والـupvc لتحسين الخدمة بتكلفة ١٠٠ ألف جنيه.

كما تم الانتهاء من إحلال وتجديد وإصلاح الهبوطات بشارع 18 أ بمنطقة هضبة الأهرام أمام عقاري ٥٢٨ أ، ٥٥٠ أ بتكلفة ١،٥ مليون جنيه بالإضافة الى الانتهاء من إصلاح هبوط خط انحدار الصرف الصحى بشارع 15 امام عقار ٣٧٦ أ هضبة الأهرام بتكلفه ٦٣٥ ألف جنيه.

كما تم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد خطوط انحدار لشارع خزان المياه بقيمة ٧ ملايين تقريبًا.

وفيما يخص الأعمال المستقبلية لتحسين خدمة مياه الشرب، أشار محافظ الجيزة إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي قامت بطرح عملية إحلال وتجديد ٧ طلمبات لرفع كفاءة ضخ المياه لمضاعفة إنتاجيتها الحالية وذلك بتكلفة تصل إلى ١١٨ مليون جنيه، بالإضافة إلى أنه تم دراسة إنشاء خزان للمياه لخدمة قطاع حدائق الأهرام بقدرة ٦ آلاف م٣ يوميًا كمخزون مياه إضافي يتم الاستعانة به لتحسين الضغوطات ومواجهة تأثر عملية انتظام ضخ المياه، حيث تم طرح العملية للبدء في المشروع خلال الأيام المقبلة بتكلفه 9٠ مليون جنيه.

وخلال اللقاء وجه المحافظ بتنسيق الجهود وتكثيف حملات ضبط سرقات التيار الكهربائي مع التوسع في تركيب العدادات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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