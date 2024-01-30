وزير التعليم: "مش هنستخسر في طلاب مدارس المتفوقين حاجة"

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مدارس المتفوقين ليست مكاناً للحفظ والتكرار، بل هدفها الأساسي هو تطوير مهارات الطلاب واستخدام التكنولوجيا لتعزيز عملية التعلم وإنتاج المعرفة.

نظام ستيم (STEM) هو نموذج تعليمي يهدف إلى تنمية مهارات الطلاب وتحفيزهم على الابتكار والإبداع

وأضاف الوزير خلال مؤتمر نظام التعليم المصري STEM المنعقد حالياً بحضور عدد من الخبراء وقيادات وزارة التربية والتعليم: “هدفي هو تحضير جيل من الباحثين الصغار، ونموذج STEM يعتبر نموذجاً يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.. طلاب مدارس المتفوقين يمثلون الأمل في المستقبل، فهم الذين سيحققون التقدم والتطور في مصر".



افتتاح جلسات المؤتمر

وافتتح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الجلسات النقاشية لمؤتمر نظام التعليم المصري (STEM) تحت عنوان “الواقع والطموحات"، المنعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس مجلس الوزراء، وذلك على مدار يومي 29 و30 يناير 2024، بهدف تسليط الضوء على نموذج التعليم المصري STEM، وطرح الرؤى المستقبلية والعمل على تنسيق التعاون بين الأطراف المعنية من أجل دعم وتطوير مدارس "STEM"، وخلق بيئة داعمة ومحفزة للابتكار والبحث العلمي، بالإضافة إلى التخطيط لضمان استمرارية هذا النموذج التعليمي الناجح وتطويره في المرحلة القادمة، وسبل التوسع في إنشاء هذه النوعية من المدارس بجميع محافظات الجمهورية.



وقع كل من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على هامش مؤتمر نظام التعليم stem المنعقد الآن بأحد فنادق القاهرة، بروتوكول تعاون لرعاية الطلاب المبتكرين ولاكتشاف الطلاب المبتكرين والنوابغ في مجالات العلوم والتكنولوجيا

وشارك في المؤتمر عدد من الوزراء من بينهم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري والسيد حسن شحاتة وزير العمل، فضلا عن مشاركة واسعة من الخبراء المحليين والدوليين ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية السيد شون جونز، ومدير مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد، وكافة الأطراف المعنية من مختلف الجهات.

ويهدف المؤتمر لتسليط الضوء على نموذج التعليم المصري "STEM” الذي يعد نموذجا قائما على البحث العلمي والتعلم من خلال المشروعات، وتنمية مهارات التفكير العليا وحل المشكلات والتحديات الكبرى خاصة في مجالات العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا.

كما يهدف هذا المؤتمر لطرح الرؤى المستقبلية والعمل على تنسيق التعاون بين الأطراف المعنية وتفعيل مشاركة المجتمع المدني والمراكز البحثية من أجل دعم وتطوير مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM وخلق بيئة داعمة ومحفزة للابتكار والبحث العلمي.

ويهدف المؤتمر أيضا إلى التخطيط لضمان استمرارية هذا النموذج التعليمي الناجح وتطويره في المرحلة القادمة، ومناقشة متطلبات وسبل التوسع في إنشاء هذه النوعية من المدارس بجميع محافظات الجمهورية وكذلك العمل على التوسع في تطبيق بعض مكونات هذا النظام التعليمي في مراحل التعليم المختلفة.