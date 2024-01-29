اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول لـ"إعدادية الجيزة" بنسبة نجاح 80.78%

اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بنسبة نجاح بلغت 80.78% بحضور أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة حيث تقدم للامتحانات ١٨٩ ألف و٧٦٦ طالبًا بالإدارات التعليمية وحصل منهم علي الحد الأدنى للنجاح 152 ألف و٩٧٣ طالبًا.

وجاء ترتيب الإدارات التعليمية كالتالى:

فى المركز الأول (الهرم ) الثانى (الدقي) الثالث (العجوزة) الرابع (٦ اكتوبر)، الخامس (الشيخ زايد)، السادس(الصف)، السابع (الوراق)، الثامن (جنوب الجيزة)، التاسع (العمرانية )، العاشر (شمال الجيزة )، الحادى عشر ( البدرشين )، الثانى عشر (العياط )، الثالث عشر ( حدائق اكتوبر)، الرابع عشر ( منشاة القناطر)، الخامس عشر ( أطفيح )، السادس عشر ( بولاق الدكرور )، السابع عشر ( الحوامدية )، الثامن عشر ( كرداسة )، التاسع عشر ( اوسيم )، العشرون ( ابو النمرس ) والحادي والعشرون ( الواحات البحريه).

كما اعتمد محافظ الجيزة نتيجه القسم المهنى فقد بلغت نسبة النجاح ٩٦.٨٥%، كما بلغت نسبة النجاح بمدارس الصم وضعاف السمع ١٠٠%، وبنسبة نجاح بلغت ٩٢.٥٩ % للمكفوفين، وتقدم راشد بالتهنئة للطلاب من أبناء المحافظة وأولياء الأمور متمنينًا لهم دوام النجاح والتفوق.

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