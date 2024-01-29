الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: تم إنشاء صندوق مصري أمريكي لدعم الباحثين

المؤتمر
المؤتمر

قال شون جونز مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن العلوم والتكنولوجيا تغير شكل حياتنا وتوفر فرص أمام التنمية في كافة أنحاء العالم، مضيفا أن الهندسة والتكنولوجيا والرياضيات تسهم في مواجهة العديد من المشكلات مثل مشكلة تغير المناخ.

 الحكومتان المصرية والأمريكية لديهما تاريخ طويل من المشاركة في تبادل العلوم والتكنولوجيا

وأضاف "جونز"، خلال موتمر نظام التعليم في مصر، أن الحكومتين المصرية والأمريكية لديهما تاريخ طويل من المشاركة في تبادل العلوم والتكنولوجيا والرياضيات لتقاسم المعارف والدروس المستفادة منذ 200 عام تقريبا، لافتا إلى أنه تم إنشاء صندوق مصري أمريكي لدعم الباحثين في هذا المجال، وتعتز الحكومة الأمريكية بدعم وتشجيع العلماء المصريين.

وزير التعليم: الدراسة فى مدارس المتفوقين تسهم فى بناء الشخصية المصرية

عدد مدارس المتفوقين وصل إلى 20

وأوضح أن عدد مدارس المتفوقين بدعم من الوكالة الأمريكية، وصل إلى 20 مدرسة يلتحق بها الطلاب المتميزين كل عام، وتابع " نحن نسهم في ابراز وضع مصر علي الخريطة العالمية حيث قام الشباب المصري بتطوير أجهزة لتحويل لغة الإشارة إلي حديث منطوق واستحداث طرق إبداعية وابتكارية لتحويل مخلفات الغذاء إلي طاقة متجددة".

وأشار الي أن الفريق المصري شارك هذا العام في المعرض الدولي للهندسة والتكنولوجيا الذي اقيم في لوس انجلوس والذي شارك فيه طلاب من جميع قارات العالم، وحقق الفريق المصري فوزا كبيرا حيث أحرز 6 حوائز أساسية بالإضافة إلى حصوله على عدد من المنح الدراسية.

الوكالة الأمريكية استثمرت في قطاع التعليم في مصر وملتزمة بالاستمرار في هذا الدعم

وأكد أن الوكالة الأمريكية استثمرت في قطاع التعليم في مصر وانها ملتزمة بالاستمرار في هذا الدعم، والشعب الأمريكي مستمر في هذه الشراكة مع الطلاب والمعلمين لتوفير تعليم ذي جودة للطلاب المصريين.

وكان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى،قد افتتح المؤتمر الخاص بنظام التعليم "STEM" تحت عنوان "الواقع والطموحات"، تحت رعاية الدكتور  مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تطلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

txt

بوابة التعليم الأساسي نتائج الامتحانات.. موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2023-2024


 يشارك في المؤتمر عدد من الوزراء من بينهم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى والسيد حسن شحاتة وزير العمل، فضلا عن مشاركة واسعة من الخبراء المحليين والدوليين ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية السيد شون جونز، ومدير مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد، وكافة الأطراف المعنية من مختلف الجهات.

أهداف المؤتمر 

ويهدف المؤتمر لتسليط الضوء على نموذج التعليم المصري "STEM” الذي يعد نموذجا قائما على البحث العلمي والتعلم من خلال المشروعات، وتنمية مهارات التفكير العليا وحل المشكلات والتحديات الكبرى خاصة في مجالات العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا.

كما يهدف هذا المؤتمر لطرح الرؤى المستقبلية والعمل على تنسيق التعاون بين الأطراف المعنية وتفعيل مشاركة المجتمع المدنى والمراكز البحثية من أجل دعم وتطوير مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM وخلق بيئة داعمة ومحفزة للابتكار والبحث العلمي.

ويهدف المؤتمر أيضا إلى التخطيط لضمان استمرارية هذا النموذج التعليمي الناجح وتطويره في المرحلة القادمة، ومناقشة متطلبات وسبل التوسع في إنشاء هذه النوعية من المدارس بجميع محافظات الجمهورية وكذلك العمل على التوسع في تطبيق بعض مكونات هذا النظام التعليمي في مراحل التعليم المختلفة.

ويناقش المؤتمر عددا من المحاور التى تتضمن تسليط الضوء على نظام تعليم "STEM" فى مصر ودوره في تنمية مهارات الطالب خاصة في مرحلة التعليم الثانوى، واستعراض النجاحات والفرص والتحديات في نظام تعليم "STEM"، ووضع تصور مستقبلي للمنظومة ودعم التوسع فيها واستمراريتها، وبحث كيفية تعظيم فرص الاستفادة من خريجي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM لتنمية وازدهار المجتمع المصرى وتحقيق رؤية مصر 2030.

العلوم والتكنولوجيا نظام التعليم STEM المعرض الدولي للهندسة والتكنولوجيا مدارس المتفوقين الوكالة الأمريكية مشكلة تغير المناخ

مواد متعلقة

أبرز أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال إسبوع.. إنفوجراف

بخط يده.. مذكرات سعد فخري عبدالنور محامي طه حسين

حصاد أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال أسبوع.. إنفوجراف

"وقوف الطلاب دقيقة حداد على أرواح الشهداء" الأبرز.. التقرير الأسبوعي لوزارة التربية والتعليم

الرئيس السيسي وقضية فلسطين.. عمل لا يتوقف لصون الأرض

عرين الأبطال.. الرئيس يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية

لن تُحكمَ مصرُ مِن خارج مصر!

تاريخ القوات المسلحة المصرية فى خمسة آلاف عام! (5)

الأكثر قراءة

عاجل| كولر يرفض حسم مصير أحمد عبدالقادر فى الأهلى لهذا السبب

عاجل.. أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري (تحديث يومي)

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

بضغط أمريكى.. الاحتلال يسمح لوفد أممى بدخول شمال غزة لتقييم الوضع

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل