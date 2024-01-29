مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: تم إنشاء صندوق مصري أمريكي لدعم الباحثين

قال شون جونز مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن العلوم والتكنولوجيا تغير شكل حياتنا وتوفر فرص أمام التنمية في كافة أنحاء العالم، مضيفا أن الهندسة والتكنولوجيا والرياضيات تسهم في مواجهة العديد من المشكلات مثل مشكلة تغير المناخ.

الحكومتان المصرية والأمريكية لديهما تاريخ طويل من المشاركة في تبادل العلوم والتكنولوجيا

وأضاف "جونز"، خلال موتمر نظام التعليم في مصر، أن الحكومتين المصرية والأمريكية لديهما تاريخ طويل من المشاركة في تبادل العلوم والتكنولوجيا والرياضيات لتقاسم المعارف والدروس المستفادة منذ 200 عام تقريبا، لافتا إلى أنه تم إنشاء صندوق مصري أمريكي لدعم الباحثين في هذا المجال، وتعتز الحكومة الأمريكية بدعم وتشجيع العلماء المصريين.

عدد مدارس المتفوقين وصل إلى 20

وأوضح أن عدد مدارس المتفوقين بدعم من الوكالة الأمريكية، وصل إلى 20 مدرسة يلتحق بها الطلاب المتميزين كل عام، وتابع " نحن نسهم في ابراز وضع مصر علي الخريطة العالمية حيث قام الشباب المصري بتطوير أجهزة لتحويل لغة الإشارة إلي حديث منطوق واستحداث طرق إبداعية وابتكارية لتحويل مخلفات الغذاء إلي طاقة متجددة".

وأشار الي أن الفريق المصري شارك هذا العام في المعرض الدولي للهندسة والتكنولوجيا الذي اقيم في لوس انجلوس والذي شارك فيه طلاب من جميع قارات العالم، وحقق الفريق المصري فوزا كبيرا حيث أحرز 6 حوائز أساسية بالإضافة إلى حصوله على عدد من المنح الدراسية.

الوكالة الأمريكية استثمرت في قطاع التعليم في مصر وملتزمة بالاستمرار في هذا الدعم

وأكد أن الوكالة الأمريكية استثمرت في قطاع التعليم في مصر وانها ملتزمة بالاستمرار في هذا الدعم، والشعب الأمريكي مستمر في هذه الشراكة مع الطلاب والمعلمين لتوفير تعليم ذي جودة للطلاب المصريين.

وكان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى،قد افتتح المؤتمر الخاص بنظام التعليم "STEM" تحت عنوان "الواقع والطموحات"، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تطلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).



يشارك في المؤتمر عدد من الوزراء من بينهم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى والسيد حسن شحاتة وزير العمل، فضلا عن مشاركة واسعة من الخبراء المحليين والدوليين ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية السيد شون جونز، ومدير مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد، وكافة الأطراف المعنية من مختلف الجهات.

أهداف المؤتمر

ويهدف المؤتمر لتسليط الضوء على نموذج التعليم المصري "STEM” الذي يعد نموذجا قائما على البحث العلمي والتعلم من خلال المشروعات، وتنمية مهارات التفكير العليا وحل المشكلات والتحديات الكبرى خاصة في مجالات العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا.

كما يهدف هذا المؤتمر لطرح الرؤى المستقبلية والعمل على تنسيق التعاون بين الأطراف المعنية وتفعيل مشاركة المجتمع المدنى والمراكز البحثية من أجل دعم وتطوير مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM وخلق بيئة داعمة ومحفزة للابتكار والبحث العلمي.

ويهدف المؤتمر أيضا إلى التخطيط لضمان استمرارية هذا النموذج التعليمي الناجح وتطويره في المرحلة القادمة، ومناقشة متطلبات وسبل التوسع في إنشاء هذه النوعية من المدارس بجميع محافظات الجمهورية وكذلك العمل على التوسع في تطبيق بعض مكونات هذا النظام التعليمي في مراحل التعليم المختلفة.

ويناقش المؤتمر عددا من المحاور التى تتضمن تسليط الضوء على نظام تعليم "STEM" فى مصر ودوره في تنمية مهارات الطالب خاصة في مرحلة التعليم الثانوى، واستعراض النجاحات والفرص والتحديات في نظام تعليم "STEM"، ووضع تصور مستقبلي للمنظومة ودعم التوسع فيها واستمراريتها، وبحث كيفية تعظيم فرص الاستفادة من خريجي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM لتنمية وازدهار المجتمع المصرى وتحقيق رؤية مصر 2030.