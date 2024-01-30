حيثيات السجن 5 سنوات لشقيقين وثالث في الشروع بقتل شاب بالزاوية الحمراء

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، حيثيات الحكم على شقيقين ونجل عمهم بالسجن 5 سنوات؛ لاتهامهم بالشروع في قتل شاب آخر في الزاوية الحمراء.

وجاء في حيثيات المحكمة في القضية رقم 1175 لسنة 2022 جنايات الزاوية الحمراء والمقيدة برقم 1425 لسنة 2022 كلي شمال القاهرة أنه بعد مطالعة الأوراق وسماع طلبات النيابة والمرافعة الشفوية والمداولة، حسب ما استقرت في يقين المحكمة واطمأن اليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات، تتلخص في أنه على أثر مشادة كلامية بين المجني عليه ووالد المتهم الثاني فوجئ بالمتهمين الثلاثة يلتفون حوله وينهالون عليه بالضرب وبيد كل منهم سلاح ابيض وظلوا يتناوبون ركله بأرجلهم حتى اغشى عليه ونقل إلى المستشفى للعلاج وأحدثوا به الإصابة الموصوفة وهي عبارة عن جرح قطعى لعظمتي الساعد وقطع بوتري الخنصر والبنصر الباسطين وقطع كامل بعضلات المنطقة.

وترتب على ذلك إعاقة في بداية جميع حركات مفصل الرسغ الأيمن، وشهد المجني عليه أنه سبب وجود اسمه بسجلات مستشفى باب الشعرية باليوم السابق لحدوث إصابته يرجع إلى أنه مريض زرع كبد ويتردد على المستشفى لمتابعة العلاج وطلب المحامي البراءة تأسيسا على تناقص اقوال الشاهدين الثانية والثالث مع شهادة المجني عليه.

وقالت المحكمة إن الجريمتين قد ارتبطتا ببعضهما البعض ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم تنزل عليهم عقوبة الأشد عملا بنص المادة 32 من قانون العقوبات، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بالسابق.