الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس المتهم بسرقة السيارات فى الزاوية الحمراء

محكمة
محكمة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزاوية الحمراء تجديد حبس مسجل خطر متهم بسرقة السيارات بمنطقة الزاوية الحمراء، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت قد ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة  (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية) وبحوزته بطارية سيارة "مجهولة المصدر".

وبمناقشته اعترف بمزاولته نشاطًا فرديًا تخصص في سرقة البطاريات من داخل السيارات، وأقر بارتكابه عدد 3 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

الزاوية الحمراء تجديد حبس متهم سرقة السيارات

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