"القابضة للمياه" تستعرض التجارب الإقليمية بالمؤتمر الدولي للتشغيل والصيانة

أدار الدكتور رفعت عبدالوهاب استشاري البحوث والتطوير بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي القاهرة، جلسة علمية لاستعراض التجارب الإقليمية ونقل الخبرات من السعودية والإمارات ومصر في مجال "إدارة الأصول والمرافق والتحول الرقمي" ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الحادي والعشرون للتشغيل والصيانة في الدول العربية.

وقال "عبدالوهاب" إن من أهم أهداف المؤتمر هو تبادل التجارب ونقل الخبرات في مجال إدارة الأصول والمرافق والتحول الرقمي، وذلك بمشاركة متميزة من الخبراء والمختصين من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، حيث تعتبر إدارة الأصول والمرافق والتحول الرقمي من التحديات الرئيسية التي تواجهها قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب في الوقت الحالي.

وتابع "عبدالوهاب" نأمل في توفير منصة لتبادل الأفكار والمعرفة، واستكشاف كيف يمكننا تحسين الكفاءة والاستدامة في هذه القطاعات الحيوية، ونتطلع إلى استفادة كبيرة من التجارب الناجحة والأفكار المبتكرة التي سيتم طرحها خلال هذه الجلسة، ونأمل أن تسهم هذه المناقشات في تعزيز قدراتنا على مواكبة التطورات التكنولوجية وتحسين أداء قطاعات المياه والصرف الصحي في بلداننا العربية.

وشهدت الجلسة مناقشة لمنهجية تقييم النظام المحوسب لإدارة الأصول والمرافق، المنظومة الرقمية لإدارة الأصل، واستعراض لدراسة حالة: تحديث أجهزة استرداد الطاقة لمحطات تحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي.

كما تناولت الجلسة التجارب الإقليمية والتوصيات للمستقبل في مجال التحول الرقمي في قطاع المياه بمشاركة من المهندس عمرو سعودي رئيس مجلس الإدارة مكتب استشارات معالجة المياه (WTCO)، جمهورية مصر العربية، واستعرض الدكتور طارق ندا رئيس قطاع التخطيط الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والذى سلط الضوء على دور الشركة القابضة وشركاتها التابعة، واهتمامها بالتحول الرقمى فى المخطط العام والGIS والتحليل الهيدروليكى.

وذكر المهندس محمد علي مدير عام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن من أهم خطوات التحول الرقمى توحيد قواعد البيانات من خلال قاعدة بيانات جغرافية موحدة تتيح تحليل بيانات مكانية وانتاج خرائط مكانية وتتبع تدفق لأوامر العمل، بما يساهم في تقليل فاقد المياه وتحقيق رضاء العملاء وسرعة الاستجابة لشكاوى العملاء optimize water management solution

واستعرضت المهندسة أمانى زايد، إدارة الأصول بالشركة القابضة، ما تحقق خلال السنوات الماضية فى مجال إدارة الأصول وتقييمها فنيًا وإصدار الخطط السنوية للتشغيل والصيانة والاحلال والتجديد، واستخدام احدث البرامج فى هذا المجال ومنها برنامج ماكسيوم والذي تم تطبيقه على 4 مراحل، والذي يتيح حاليًا ميكنة كل خطوات التقييم.

وقدمت الدكتور مي عفيفي مدير عام التعاون الدولي، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عرضًا عن منظومة الإنذار المبكر للأمطار والفيضانات دراسة حالة بالإسكندرية، لتحديد الأماكن الأكثر خطورة ومساعدة متخذ القرار في وضع الخطط الاستباقية.

كما قالت الدكتور ولاء السروجي مدير عام الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي والتحكم شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، اهتمام الشركة القابضة باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى وتكنولوجيات إدارة المياه الذكية، فى مواجهة تحديات المياه وإستراتيجات حل المشكلات من خلال الاستخدام الأمثل للمياه، وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعى في إدارة المياه.