مركز تحديث الصناعة يبحث مع اتحاد المستثمرين سبل تطوير الصناعة في مختلف القطاعات

في ظل توجيهات القيادة السياسية بضرورة تكافت كافة مؤسسات الدولة وتواجدها جنبًا إلى جنب مع المستثمرين والقطاع الصناعي كافة، حرص مركز تحديث الصناعة برئاسة دعاء سليمة، بدعوة من الاتحاد المصري لجمعيات واتحاد المستثمرين، على حضور الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الاتحاد لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة والاستماع إلى المعوقات التي تواجه المجتمع الصناعي من أجل إيجاد الحلول المناسبة لها، كذلك عرض جهود الدولة ووزارة التجارة والصناعة ممثلة في مركز تحديث الصناعة لتذليل العقبات أمام المستثمرين والمجتمع الصناعي كافة.



وقالت دعاء سليمة حول عن المركز في ملف ربط الصناعة بالأكاديميا من خلال التواصل مع المراكز القومية للبحوث والجامعات للاستفادة من الدراسات التي يقوم بها الباحثون في العمليات الصناعية.



وأكدت أن المركز يدعم الشركات الناشئة من خلال ملف تعميق التصنيع المحلي التي تتبناه الدولة بقوة من أجل زيادة تنافسية المنتجات وخفض الواردات.



وأثنى أعضاء مجلس إدارة اتحاد المستثمرين على ما تم عرضه من جهود من جانب المركز، مؤكدين دعمهم للمركز في نموذج أعمال ربط الأكاديميا بالصناعة، معربين عن رغبته في المزيد من التعاون والنجاحات مستقبلًا.

من جانبهم، أثنى أعضاء مجلس إدارة اتحاد المستثمرين على ما تم عرضه من جهود في هذا الشأن من جانب المركز وقدم السيد الدكتور محرم هلال رئيس مجلس إدارة الاتحاد بالشكر دعاء سليمة على ما تقدم به مركز تحديث الصناعة من جهود لتحسين بيئة الأعمال مؤكدين دعمهم للمركز في نموذج أعمال ربط الأكاديميا بالصناعة ومعربين عن رغبته في المزيد من التعاون والنجاحات مستقبلًا.