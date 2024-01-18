الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"تحديث الصناعة" يعقد ورشتي عمل للتوعية بالتطبيقات الرقمية للخدمات التسويقية

تحديث الصناعة
تحديث الصناعة

يواصل مركز تحديث الصناعة وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصرجهود التنسيق والتعاون، لتنفيذ خطة تطوير تكتل النباتات الطبية والعطرية بمحافظات الصعيد وبالأخص في محافظات قنا، بناءً على الخطة المعدة لتطوير المزارعين ورفع كفاءة مزارع النباتات الطبية و العطرية.

ورشتا عمل  للتوعية بالتطبيقات الرقمية للخدمات التسويقية

وفي إطار هذا التعاون، تم عقد ورشتي عمل  للتوعية بالتطبيقات الرقمية للخدمات التسويقية وتسجيل المزارعين بها بالتعاون مع شركة أجري كاش وهي منظومة الكترونية متكاملة لدعم المزارع من خلال تقديم خدمات التمويل والتقسيط والإرشاد والتسويق.

 استعراض خدمات البرنامج التي يقدمها من خلال المنظومة المتكاملة

واستهدفت هذه الورشة حضور عدد كبير من أصحاب المزارع والتي حضر فيهما أكثر من 70 مزارعا، حيث تم استعراض خدمات البرنامج التي يقدمها من خلال المنظومة المتكاملة التي تربط المزارع بكل أطراف المنظومة ، و التى تلبى احتياجاته من تمويل بدون فوائد وتوفير مستلزمات الإنتاج من منظومة ري وشتلات وكيماويات وغيرها من مستلزمات الإنتاج ومن ثم التسويق للمحصول بالإضافة لخدمات الدعم الفني والإرشادي لضمان اكتمال المنظومة.

 كما تم عمل توعية للمزارعين علي أهمية الزراعة الحيوية وأهمية الاهتمام باستخدام المبيدات والكيماويات والمغذيات الحيوية بالنسب المعتمدة للحصول علي محصول ذو جودة عالية وآمن صحيًا بهدف زيادة القيمة المضافة ومن ثم التوجه للتصدير وذلك  بحضور كلا من الفريق التنفيذي للتكتلات ببرنامج التنمية المحلية واعضاء وحدة التنفيذ المحلية بمحافظة قنا  والمسئول التنفيذي لإدارة التكتلات الاقتصادية بمركز تحديث الصناعة.

التنمية المحلية الانتاج أصحاب المزارع المزارعيين الصعيد النباتات التسويقية منظومة إلكترونية المزارعين

مواد متعلقة

"تحديث الصناعة" تستعرض جهود المركز في ورشة عمل حول فرص زيادة المكون المحلي

الأكثر قراءة

لماذا تم تصنيف فيلم منى زكى الجديد "رحلة 404" للكبار فقط؟

"اقتصادية النواب" تطالب الحكومة بطرح مرحلة تكميلية بأراضي بيت الوطن

حقائق صادمة| هروب مجندي الاحتلال من الحرب في غزة.. و30 ألف خسائر في الجيش

رئيس استئناف طنطا يعيد توزيع الدوائر بعد العمل بقانون الاجراءات الجنائية

انتشال جثمان الطفلة "منة" من مشروع ترعة ناصر غرب الإسكندرية

أول رد من ياسمين عبدالعزيز على أنباء خيانة أحمد العوضى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

بسنت حسن

مصر المفترى عليها

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

مؤمن المحمدي

حازم شحاتة

أحمد الصغير

"حرف".. "الدستور" يكتب فصلًا جديدًا فى تاريخ الصحافة المصرية

د.كريمة الحفناوى

قضية القرن الواحد وعشرين

جلال حمام

أفعال مصر تُكذِّب أقوال إسرائيل

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة

اليوم الـ104 للعدوان.. الاحتلال يواصل القصف وانقطاع كامل للخدمات فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس