الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"تحديث الصناعة" تستعرض جهود المركز في ورشة عمل حول فرص زيادة المكون المحلي

مركز تحديث الصناعة
مركز تحديث الصناعة

في إطار اهتمام مركز تحديث الصناعة بربط الصناعة بالأكاديمية من خلال التنسيق والعمل مع الجهات البحثية المختلفة من أجل رفع تنافسية المنتج المصري، شاركت  دعاء سليمة، المدير التنفيذي للمركز في ورشة عمل بعنوان" فرص ومجالات زيادة المكون المحلى في الهيكل الصناعي المصري" وذلك بمقر أكاديمية البحث العلمي وبحضور كل من الدكتورة يمنى الحماقي، والدكتورة شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، والدكتور أحمد جبر، المشرف على المجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمي.

ورشة عمل لجهود تحديث الصناعة 

واستعرضت دعاء سليمة، خلال ورشة العمل، جهود مركز تحديث الصناعة في زيادة المكون المحلى في الهيكل الصناعي المصري وذلك من خلال "البرنامج القومي تعميق التصنيع المحلي" الذي يعد أحد المركز بهدف زيادة تنافسية المنتجات المحلية المصرية لتكون بديلًا لمثيلاتها المستوردة ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة وتلبية احتياجات السوق المحلى والصناعة الوطنية والتصدير للأسواق الخارجية.

توطين 152 فرصة استثمارية

كما أشارت دعاء سليمة، إلى تحقيق مستهدفات وزارة التجارة والصناعة الرامية إلى تعميق وتوطين 152 فرصة استثمارية في عدد من القطاعات الصناعية والتي أعدها المركز خلال الفترة الماضية، حيث تركز هذه الفرص الاستثمارية على الصناعات الاستراتيجية الكبيرة والتي تسهم في توطين الصناعة المحلية بشكل كبير.

تعميق التصنيع المحلي

وإلى جانب تلك الجهود التي يقوم بها المركز لتعميق التصنيع المحلي، استعرضت دعاء سليمة، أيضًا جهود المركز في التعاون مع الجهات البحثية المختلفة ومنهم أكاديمية البحث العلمي في عدد من المشروعات المشتركة وكذلك المركز القومي للبحوث وجامعة 6 أكتوبر للعلوم والأداب الحديثة وغيرها من الجهات الأخرى من أجل الاستفادة بالمشروعات البحثية في تطوير الصناعة المصرية.

وتولي وزارة التجارة والصناعة، اهتمامًا خاصًا بملف تعميق التصنيع المحلي مع جميع الجهات المعنية.

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