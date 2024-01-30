الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سعاد بشناق تروى تجربتها الأولى فى السينما المصرية مع فيلم "رحلة 404"

سعاد بشناق
سعاد بشناق

في حلقة خاصة من برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على شاشة قناة DMC، استضافت النجمة منى زكي وفريق عمل فيلم "رحلة 404" الذي يحقق نجاحا كبيرا في دور العرض، ومن بين الضيوف الموسيقارة سعاد بشناق التي تحدثت عن تجربتها الأولى في تأليف الموسيقى التصويرية لفيلم مصري.

وقالت بشناق، إنها كانت تتابع السينما والمسلسلات المصرية منذ طفولتها، وعندما عرض عليها المنتج محمد حفظي العمل على فيلم "رحلة 404" شعرت بأنها فرصة ذهبية لتقديم موسيقى ملحمية تليق بالفيلم وبالنجمة منى زكي، وأضافت أنها تعاونت مع المخرج هاني خليفة عن بعد، حيث كانت تلحن الفيلم دون مشاهدته، واستطاعت أن تفهم رؤيته وتنقلها بالموسيقى.

وأشادت بالفيلم وبشخصية غادة التي تجسدها منى زكي، ووصفتها بأنها شخصية معقدة ومتناقضة، وأنها حاولت أن تجد صوت الفيلم الذي يعبر عن تلك التناقضات والمشاعر، وأعربت عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية التي تلقتها على موسيقاها، وعن فخرها بالمشاركة في السينما المصرية.

سعاد بشناق صاحبة السعادة إسعاد يونس منى زكي رحلة 404 دور العرض الموسيقى التصويرية فيلم مصري السينما والمسلسلات المصرية المنتج محمد حفظي المخرج هانى خليفة

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