الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

منى زكى تكشف لـ"صاحبة السعادة" عن معاناتها لإنتاج فيلم "رحلة 404" (فيديو)

منى زكي
منى زكي

في حلقة خاصة من برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة DMC، استضافت النجمة منى زكي وفريق عمل فيلم "رحلة 404" الذي يعرض حاليا في دور العرض السينمائي، وشاركت منى زكي مع المشاهدين قصة الفيلم وكيف تم إنجازه بعد سنوات من التأجيل والصعوبات.

وقالت منى زكي، إن الفيلم يحمل فلسفة مختلفة ومميزة، وأنها وقعت في حب السيناريو منذ أن قدمه لها المخرج هاني خليفة في عام 2013، وأنها أثنت على موهبة المؤلف محمد رجاء الذي كان جديدا في ذلك الوقت، وأضافت أنها حملت في ابنها الوسطاني بعد قبولها الفيلم، مما أدى إلى تعطيل المشروع لفترة.

وأوضحت زكي، أنها واجهت صعوبة في إيجاد شركة إنتاج تقبل فكرة الفيلم، لأنها تخشى أن لا يكون الفيلم قريبا من الجمهور، رغم أنها مقتنعة بأن الفيلم يحمل رسالة هامة ويمكن أن يلامس واقع الناس، مشيرة إلى أنها تعرضت لبعض المشاكل الصحية أثناء حملها، مما جعلها تفقد الأمل في تحقيق حلمها بالفيلم.

وأكدت أنها لم تستسلم لليأس، وأنها ظلت تتمسك بالفيلم وتبحث عن فرصة لإنتاجه، حتى جاء الفنان محمد حفظي وقرر أن يدخل في عالم الإنتاج من خلال هذا العمل، ومن ثم بدأت الرحلة الحقيقية للفيلم، وتم تصويره وعرضه بنجاح، وعبرت عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية التي تلقتها عن الفيلم وعن دورها فيه.

صاحبة السعادة إسعاد يونس منى زكي رحلة 404 دور العرض السينمائي قصة الفيلم التأجيل السيناريو المخرج هانى خليفة المؤلف محمد رجاء

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