الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل القاهرة الإخبارية: "كيربى" تهرب من الرد على ضرب القاعدة الأمريكية بالأمس

كيربي
كيربي

قال رامي جبر، مراسل القاهرة الإخبارية، إن لدى الأمم المتحدة اتفاق عن هدنة يترتب عليها الإفراج عن المحتجزين في غزة، مشيرًا إلى أن المشكلة تكمن في شروطها لأنها قد تكون مختلفة عن السابقة.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي، قال إنهم يطمحون لأطول هدنة ممكنة لوقف إطلاق النار للإفراج عن المحتجزين وهذا ما يصعب الأمر، مشيرًا إلى أن كيربي أكد أن هناك أطرافًا شريكة للعمل على الصفقة ولكن يبقى دائما التوقيع النهائي من إسرائيل وحركة حماس المعنيان بالصراع، وهذا ما سيضعها في موضع التنفيذ.

الرد على ضرب القاعدة الأمريكية

وعن الرد على ضرب القاعدة الأمريكية بالقرب من الحدود الأردنية، أكد جبر، أن الرد الأمريكي أصبح غامضًا بعض الشيء من حيث وقته ومكانه وكيفيته وكأن كيربي يتهرب منها وأنه لا يريد أن يستبق بايدن  فيبدو أن هناك عزما من الولايات المتحدة على الرد، موضحًا أن وزير الدفاع الأمريكي قال، إنه يجب أن يكون مناسبًا أي لا يكون أكبر من اللازم حتى لا يؤدي لزيادة الصراع بالمنطقة.

مراسل القاهرة الاخبارية جون كيربى تهرب القاعدة الأمريكية الحدود الأردنية الرد الأمريكى

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