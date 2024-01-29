الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 15 عامًا لمالك صيدليتين شهيرتين بتهمة الكسب غير المشروع

ارشيفية
ارشيفية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة غيابيا، المتهم “أحمد ع ف” مالك صيدلتين شهيرتين، بالسجن 15 سنة وتغريمه 100 مليون جنيه، بتهمة الكسب غير المشروع.

وأحال جهاز الكسب غير المشروع مالك صيدليتين شهيرتين إلى الجنايات لاتهامه بالحصول على كسب غير مشروع تجاوز 50 مليون جنيه.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم ووبصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع بصفته رئيس مجلس إدارة مجموعة صيدليات ومن الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 المنسوخ بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة علي الدخل.

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