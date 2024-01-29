"كيربي": على "جوتيريش" اتخاذ كافة الخطوات اللازمة وإجراء التحقيقات بالأونروا بشكل عادل

قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي، إنه لا يوجد لديهم اتفاق بشأن الإفراج عن المحتجزين بغزة ولكن المباحثات تجري بشكل جيد.

وأضاف “ كيربي” خلال المؤتمر الصحفي الذي عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنهم يسعون لهدنة لوقت كافي حتى يسمح للإفراج عن عدد كبير من المحتجزين، وهذا ما يطمحون لتحقيقه والاستفادة منه لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية وللحد من الخسائر الميدانية.

التحقيقات مع الأونروا حول اتهامها بالتورط في 7 أكتوبر

وعن اتهام أعضاء من "الأونروا" بمساعدة حماس يوم 7 أكتوبر، قال إن على أنطونوير جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أن يتخذ كافة الخطوات اللازمة وإجراء كافة التحقيقات بشكل عادل، مؤكدًا أن التحقيقات جارية حول ذلك.

وأكد أن الأمر يعتمد على نتائج التحقيقات وسيتم اتخاذ الإجراءات وفقًا لهذه النتائج، واصفًا الأمر بالخطير للغاية لأن هناك اعتمادًا كبيرًا على الأطراف التي تمول هذه المنظمة.