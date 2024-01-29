العاهل الأردني يطالب بمواصلة المجتمع الدولي دعم "الأونروا" لتقديم خدماتها

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مساء اليوم الإثنين، ضرورة مواصلة المجتمع الدولي دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، للاستمرار في تقديم خدماتها الإنسانية الحيوية وفق تكليفها الأممي.

وشدد العاهل الأردني خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم، على أهمية أن تقوم الدول بدعم الأونروا، لتمكينها من تقديم المساعدات لأكثر من مليوني فلسطيني في غزة، الذين يعيشون أوضاعا إنسانية كارثية.

وجدد العاهل الأردني التأكيد على ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإلزام إسرائيل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

العاهل الأردني يحذر من الأعمال العدائية للمستعمرين في الضفة الغربية والانتهاكات بحق الأماكن المقدسة

كما أكد الملك عبدالله الثاني ضرورة تمكين مواطني غزة من العودة إلى بيوتهم، مشيرا إلى أهمية دور منظمات الأمم المتحدة في إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للقطاع.

وحذر ملك الأردن من الأعمال العدائية التي يمارسها المستعمرون المتطرفون بحق المواطنين في الضفة الغربية والانتهاكات بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.

وتعيش وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" أصعب أيامها خلال الفترة الحالية بعد العدوان على قطاع غزة، وأنشطتها مهددة بالتوقف الكامل خلال شهر فبراير المقبل، حيث إنها تساعد 2 مليون لاجئ فلسطيني، سواء في فلسطين أو الأردن أو لبنان أو سوريا، وحال توقفها يعني هذا أمرًا سلبيًا لهؤلاء المواطنين، ويعني مشاكل كبيرة.

وقال المتحدث السابق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"أونروا" كريس غانيس، مساء السبت، إن الوكالة تواجه تهديدا وجوديا، وهي وكالة يجب أن تبقى وسوف تبقى.

وأضاف متحدث الأونروا في تصريحات صحفية، أن وقف الدول الغربية مساعداتها للوكالة غير متناسب وعقابي تماما.