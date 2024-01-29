الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

20 مليار جنيه تكلفة مشروعات المرحلة الأولى من «حياة كريمة» فى قطاع الاتصالات

حياة كريمة
حياة كريمة

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن الوزارة تستكمل تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى لتطوير قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ومن المقرر الانتهاء منها بالكامل قبل ٣٠ يونيو المقبل، مشيرًا إلى أن المشروع القومى يخدم ٦٠ مليون مواطن، خاصة سكان القرى.

وأضاف، لـ«الدستور»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يولى اهتمامًا كبيرًا بالانتهاء من المرحلة الأولى، وتوصيل جميع المرافق والخدمات إلى المواطنين، لافتًا إلى ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات لتتراوح بين ١٨ و٢٠ مليار جنيه.

وذكر أن مشروعات الاتصالات والبنية التحتية تأتى ضمن المرحلة الأخيرة من المشروع القومى، بعد الانتهاء من توصيل جميع المرافق من الغاز والصرف الصحى ومياه الشرب والكهرباء، وهذا ما أدى إلى استمرار أعمال الاتصالات حتى منتصف يونيو المقبل.

وأكد أنه جرى الانتهاء من مد ٣٤٤ قرية بكابلات الألياف الضوئية لتوفير خدمات الإنترنت فائق السرعة، لعدد ٦٨٦ ألف منزل، ضمن خطة الوزارة لتوصيل الإنترنت إلى ٣ ملايين منزل، مشيرًا إلى الانتهاء من مد الكابلات لـ٢٠٠٠ مبنى حكومى لتوفير الخدمات الحكومية المميكنة للمواطنين.

وأشار الوزير إلى مد كابلات «الفايبر» إلى ٢٠ ألف مبنى حكومى على مستوى الجمهورية من إجمالى ٣٢ ألف مبنى، ضمن مشروع ربط المبانى الحكومية بشبكة رقمية مؤمنة.

وأضاف أنه جرى الانتهاء من إنشاء وتطوير ١٣٦٧ برج محمول لتحسين جودة خدمات الاتصالات بقرى حياة كريمة، إضافة إلى إنشاء وتطوير نحو ١٢٣٢ مكتب بريد بالمرحلة الأولى من حياة كريمة بنسبة إنجاز ٩٠٪، منها ٣٣٢ مكتبًا بمجمعات الخدمات الحكومية.

وتابع: «أنهت الوزارة تنمية المهارات الرقمية لـ٧٧ ألفًا و٨٢١ مواطنًا بقرى حياة كريمة، وتدريب ٢٨٠١ مواطن من المكلفات ورائدات المعرفة والأئمة والواعظين من وزارة الأوقاف، والمُيسرات من المجلس القومى للمرأة، وتأهيل ٧ آلاف و٤٩٣ شخصًا من العاملين بدواوين عموم المحافظات والمديريات الخدمية التابعة لها القائمين على مشروعات حياة كريمة».

وأوضح الوزير أن الدولة مستمرة فى دعم وحماية المواطنين، وهناك اهتمام كبير بجميع برامج الحماية الاجتماعية والدعم، كما تحرص الوزارة على توفير فرص عمل للشباب وتدريب نحو ٥٠٠ ألف شاب خلال العام الحالى، بتكلفة تصل إلى ٢ مليار جنيه، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باحتضان الشباب رقميًا، وبناء القدرات والكوادر البشرية، وإنشاء ٣٠ مركزًا للإبداع التكنولوجى بالمحافظات، باستثمارات تتخطى ٥ مليارات جنيه، على أن يجرى الانتهاء من تشييد ٢٠ مركزًا منها قبل ٣٠ يونيو المقبل.

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