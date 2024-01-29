حزب الله يكثف ضرباته على المواقع الإسرائيلية.. وتل أبيب ترد

قالت مصادر أمنية لبنانية، اليوم الإثنين، إن حزب الله كثف هجماته اليوم، على مواقع إسرائيلية بالقرب من الحدود اللبنانية، مما أدى إلى قصف إسرائيلي كثيف استهدف مجموعة من القرى.

وأعلن حزب الله، مسئوليته عن ستة هجمات على مواقع عسكرية مختلفة في شمال إسرائيل. وأنه استخدم صواريخ إيرانية الصنع لإصابة تلك الأهداف.

ومن بين المواقع التي تم استهدافها، ثكنة برانيت، ومدينتا "بركة ريشا" و"المطلة"، التي يطلق عليها الإسرائيليون ميتولا، الواقعتان على مرتفعات الجولان، وضمتهما دولة الاحتلال إليها.

وقالت مصادر أمنية لبنانية في جنوب لبنان، إن المدفعية الإسرائيلية قصفت بلدة كفركلا الحدودية الواقعة على بعد 2 كيلومترات غرب المطلة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه لم تقع إصابات جراء هجمات حزب الله.

وكان حزب الله اللبناني قد أعلن في وقت سابق من اليوم الإثنين، استهداف "ثكنة برانيت" الإسرائيلية بصواريخ "بركان".

وقال حزب الله، في بيان صحفي: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح اليوم ثكنة برانيت بصواريخ بركان، وأصابوها إصابةً مباشرة".

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توترًا أمنيًا، وتبادلًا لإطلاق النار بين جيش الإحتلال وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، ردا على قيام حركة حماس بشن عملية "طوفان الأقصى" على جنوب إسرائيل وتم احتجاز رهائن ونقلهم إلى قطاع غزة.