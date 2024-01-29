رئيسة الوزراء الإيطالية تتعهد بالتعاون مع القادة الأفارقة فى المجالات كافة

صرحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الإثنين، بأن بلادها ترغب في استغلال رئاستها الحالية لمجموعة السبع للديمقراطيات الصناعية الكبرى لإعادة هيكلة العلاقات مع القارة الإفريقية.

وقالت ميلوني في مستهل قمة إفريقية بروما، إن مصائر أوروبا وإفريقيا بالأخص مرتبطة على نحو وثيق.

وبالنظر إلى التاريخ الاستعماري، قالت إن ما هو مطلوب اليوم "التعاون بين النظراء".

وأعرب رئيس جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي غزالي عثماني عن تفاؤله بالاستثمارات الواسعة.

وقال مسئولون إن قادة من أكثر من عشرين دولة إفريقية جاءوا إلى روما لحضور الاجتماع، بينما أرسلت دول إفريقية أخرى وزراء خارجيتها.

وشاركت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال نيابة عن الاتحاد الأوروبي.

ومنذ مطلع العام، تولت إيطاليا الرئاسة التناوبية لمجموعة السبع، التي تضم بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا، واليابان وكندا وألمانيا.

وأكدت ميلوني، أن إفريقيا سيكون لها "مقعد شرفي" بقمة مجموعة السبع التي تعقد في يونيو في أبوليا بجنوب إيطاليا.

وأعربت فون دير لاين، مجددا عن تأييدها للجهود المشتركة في كفاح عصابات التهريب، التي تجلب الأشخاص عبر البحر المتوسط إلى أوروبا بنسبة خطر كبيرة.

وتستقبل إيطاليا حصة كبيرة للغاية من المهاجرين الذين يصلون إلى الاتحاد الأوروبي، والعام الماضي وصل أكثر من 160 ألف شخص من إفريقيا بعد عبور البحر المتوسط.