الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ القاهرة توجه بتسريع إجراءات تقنين أراضي المنطقة الصناعية بشق الثعبان

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعها

شددت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على تسريع وتيرة إجراءات التقنين الذي يتم اتخاذها بالمنطقة الصناعية للرخام والجرانيت بمنطقة شق الثعبان بنطاق حي طرة وتسليم العقود النهائية لتدخل هذه المصانع والورش داخل منظومة الاقصاد الرسمى للدولة طبقا للتوجيهات الرئاسية.

وأوضحت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أنه تنفيذاَ لتوجيهات رئيس الجمهورية بسرعة تقنين أوضاع ملاك وأصحاب الورش والمصانع بمنطقة شق الثعبان تم وضع رؤية وخطوات تنفيذية فعلية لتلك المنطقة الصناعية بالكامل بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يسمح بحل مشاكل المستثمرين بالمنطقة وإعداد مخطط عام استثماري يليق بأهمية ومكانة المنطقة الصناعية والتى تعتبر من أهم مناطق تصنيع الرخام الخام علي مستوي العالم وتحظي بشهرة كبيرة في هذا المجال خاصة بعد استكمال أعمال دخول المرافق كالمياه والصرف الصحى ورفع كفاءة الكهرباء والرصف طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

جاء ذلك خلال اللقاء الدوري الذي عقدته المهندسة جيهان عبدالمنعم مع فريق العمل الخاص بأعمال التقنين وبحضور المستشار أيمن النحال المستشار القانوني للمنطقة الجنوبية والمهندسة جيهان جادو رئيس حي طره والمهندسة سارة محمد بالدعم الفني بالمنطقة الجنوبية ويسرية احمد مدير ادارة الاملاك والاستاذ محمود اسماعيل مدير إدارة الإيرادات بمحافظة القاهرة وعدد من التنفيذين.

وخلال الاجتماع، استعرضت نائب محافظ القاهرة الموقف الحالي لحالات تقنين أوضاع الورش والمصانع والمعارض بالمنطقة الصناعية بشق الثعبان في اطار جهود تنفيذ الخطة العاجلة لرفع كفاءة المنطقة وتطوير البنية التحتية حيث تابعت الإجراءات التي تم اتخاذها لتقنين أوضاع المصانع والورش الموجودة بالمنطقة ومنها حصر شامل لعدد المصانع والورش والمعارض التي قامت بالسداد الكامل والجزئي  لكافة مديوناتها لتقنين اوضاعهم الى جانب حصر للمتقاعسين عن تقنين اوضاعهم وذلك حفاظا على أملاك الدولة.

وأكدت “عبدالمنعم” على سرعة سداد مستحقات الدولة واستكمال أعمال التقنين لتوفير التمويل اللازم  للاسراع فى عملية التطوير لتلك المنطقة التى تحتل مكانة عالمية مميزة.

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تقنين أوضاع شق الثعبان نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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