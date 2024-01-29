الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

16 مارس.. نظر الطعن المقدم من طبيب إيمان الحصري على حكم حبسه

ايمان الحصرى
ايمان الحصرى

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس تحديد جلسة 16 مارس المقبل لنظر الطعن المقدم من طبيب الإعلام إيمان الحصري علي حكم حبسه سنتين.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإثنين، القبض على الطبيب المتهم بالتسبب في الأزمة الصحية للإعلامية إيمان الحصري.

وأصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة الجزئية حكمها على الطبيب المتسبب فى الأزمة الصحية للإعلامية إيمان الحصري بالسجن لمدة عامين مع الشغل وإلزامه بكفالة مالية؛ لاتهامه في القضية رقم 7691 لسنة 2021 جنح قسم خامس القاهرة الجديدة.

وأجرى المتهم عملية جراحية للإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج مساء DMC حيث تسبب المتهم في تعرض الإعلامية لأزمة صحية كبيرة نتيجة خطأ طبي كاد أن يودي بحياتها.

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