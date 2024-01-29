رئيس اتحاد الكاراتيه يهنئ اللاعبين بعد حصد 5 ميداليات في البريميرليج

قدم محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، التهنئة للبعثة المصرية بعد حصد خمس ميداليات متنوعة في بطولة البريميرليج الدولية المقامة في مدينة باريس الفرنسية خلال الفترة من 24 وحتى 29 يناير الجاري.



وحققت البعثة المصرية خمس ميداليات متنوعة بواقع: “ميداليتين ذهبيتين، وميدالية فضية، وميداليتين برونزيتين“.



وعبر رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه عن سعادته بتحقيق هذه النتائج الجيدة والمميزة والانجاز الكبير، مؤكدًا على أن الكاراتيه المصري دائمًا ما يرفع علم مصر عاليًا في المحافل الدولية ويتواجد لاعبيه على منصات التتويج.



وطالب الدهراوي، اللاعبين بالاستمرار في حصد الميداليات وأن يبذلوا قصارى جهدهم من أجل تحقيق الإنجازات، مؤكدًا على توفير الاتحاد لكافة الاحتياجات الخاصة بهم وتقديم الدعم والمساندة لهم بالإضافة إلى تذليل كافة العقبات والصعوبات التي تواجههم.



وحقق الميداليات الذهبية كلًا من: “عبد الله ممدوح، وطه طارق“ بينما حصدت ريم رمزي على الميدالية الفضية، وحقق الميداليات البرونزية كلًا من: “ علي الصاوي، ويوسف عماد“، ويذكر أن لاعبو منتخبنا للكبار نجحوا في تصدر الترتيب العام للبطولة بعد اليابان صناع اللعبة.

طه طارق يضيف الميدالية الخامسة لمصر في بطولة البريميرليج للكاراتيه

حقق طه طارق لاعب المنتخب المصري للكاراتيه، الميدالية الذهبية، في بطولة البريميرليج الدولية المقامة في مدينة باريس الفرنسية خلال الفترة من 24 وحتى 29 يناير الجاري.

وتوج طه طارق بالميدالية الذهبية عقب هزيمة بطل البوسنة والهرسك بنتيجة “3/1“ في منافسات كوميتيه رجال +84 ك.

وأصبحت حصيلة ميداليات المنتخب المصري في البطولة خمس ميداليات بواقع “ميداليتين ذهبيتين، وميدالية فضية، وميداليتين برونزيتين“.

حيث حقق عبد الله ممدوح الميدالية الذهبية في منافسات كوميتيه رجال وزن -75 ك، بعد فوزه في النهائي على بطل تركيا بنتيجة “3/1“.

كما حققت ريم رمزي بطلة المنتخب المصري، الميدالية الفضية في منافسات كوميتيه سيدات وزن -50 ك، وكان قد حصل علي الصاوي على الميدالية البرونزية عقب تحقيق الفوز على نظيره بطل إيران بنتيجة “4/3“ في منافسات كوميتيه رجال -67 ك.

وحصد يوسف عماد لاعب المنتخب المصري الميدالية البرونزية في منافسات كوميتيه -84 ك، عقب الفوز على بطل اليابان بنتيجة “6/4“.

وحضر محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي فعاليات نهائيات البطولة برفقة معالى السفير علاء يوسف السفير المصرى بفرنسا وهشام عزت مستشار السفير.