الأردن يحقق فوزًا قاتلًا على العراق ويبلغ ربع نهائى كأس آسيا 2023

بلغ المنتخب الأردني، الدور ربع النهائي لكأس أمم آسيا 2023، عقب تحقيقه فوزًا مثيرًا وقاتلًا على حساب نظيره العراقي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على ملعب خليفة الدولي بالدوحة، في إطار دور الـ16 للبطولة.

افتتح يزن النعيمات، التسجيل لمنتخب الأردن، في الدقيقة 45+1، لكن سعد ناطق، أدرك التعادل للعراق، في الدقيقة 68، ليضيف بعدها أيمن حسين، الهدف الثاني لـ«أسود الرافدين»، في الدقيقة 76، قبل أن يتلقي اللاعب ذاته، البطاقة الحمراء في الدقيقة 77، بعد حصوله على الإنذار الثاني.

وبينما كادت المباراة، تنتهي لمصلحة العراق، تمكن يزن أبوالعرب، من إدراك التعادل لمنتخب «النشامي» في الدقيقة 90+5، قبل أن يتمكن نزار الرشدان، من خطف الهدف الثالث للأردن، في الدقيقة 90+7، ليحصد المنتخب الأردني، بطاقة العبور للدور المقبل.

وسيضرب منتخب الأردن، موعدًا مع طاجيكستان، في مباراة الدور ربع النهائي لكأس أمم آسيا 2023، التي ستقام يوم الثاني من فبراير المقبل على ملعب (أحمد بن علي) بالريان.

وكان منتخب طاجيكستان، قد تأهل للدور ربع النهائي، عقب تغلبه على نظيره منتخب الإمارات، بنتيجة 5-3 بركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1.