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مصر

الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة يشارك فى الندوة الثقافية حول "التغيرات المناخية"

جريدة الدستور

شارك الدكتور على أبوسنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الندوة الثقافية التى نظمها جناح الأزهر الشريف، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 حول "التغيرات المناخية: الرؤية الشرعية والتأثيرات البيئية"، حيث أجرى حوارا مفتوحا مع المشاركين للرد على شواغلهم تجاه القضايا البيئية المختلفة، خاصة قضايا المناخ، موضحا دور ومهام وزارة البيئة وقطاعاتها المختلفة فى التصدى للمشكلات البيئية، ودور مصر الريادى على المستويين الإقليمي والدولي فى هذا الصدد، وأهمية إشراك المواطن المصري فى العمل البيئي وكيفية توحيد الجهود للتصدى للآثار السلبية للتغيرات المناخية.

كما قام الدكتور على أبوسنة، بتفقد الجناح الخاص بوزارة البيئة المشارك بالمعرض، مشيرا إلى أن الوزارة تهدف من خلاله إلى رفع الوعي البيئي لكل فئات المجتمع، حيث شهد المعرض خلال اليوم الثالث إقبالا جماهيريا كبيرا، وقام فريق التوعية بتنفيذ مجموعة من الأنشطة البيئبة المختلفة تضمنت ورش عمل فنية عن إعادة استخدام المخلفات وفن الأورجامي ومسابقات بيئية وتوزيع المطبوعات التوعوية علي المترددين علي الجناح والرد علي استفساراتهم وتقديم ورش عمل فنيه وتوزيع الهدايا علي مجموعة من ذوي الهمم بالتعاون  مع المجلس القومي للإعاقه، كما شهد المعرض مشاركة شخصية بذرة.

وزيرة البيئة تستعرض رحلة البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة

جدير بالذكر أن وزارة البيئة تشارك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب ٢٠٢٤، الذى يقام فى دورته الـ55 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس، في الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير 2024، تحت شعار «نصنع المعرفة نصون الكلمة»، من خلال مجموعة من الفعاليات البيئية بدعم من البرنامج الوطني لإدارةالمخلفات الصلبة، وتشمل عرض أنشطة وإنجازات وزارة البيئة وجهازيها (شئون البيئة والمخلفات)، كذلك مشروعات الوزارة المختلفة، منها البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة بهدف توعية المترددين علي جناح الوزارة بالمعرض بقضايا البيئة المختلفة والمطروحة علي الساحة العالمية والمحلية.

كما تشارك أيضا بمجموعة من الأنشطة البيئية المتنوعة من مسابقات بيئية وتلوين وورش عمل فنية حول إعادة استخدام وتدوير المخلفات وكيفية الاستفادة منها في عمل لوحات فنية، بالإضافة إلى ورش العمل الثقافية التي تتناول شرحا لدور الشباب والأطفال في الحفاظ علي البيئة للمترددين علي المعرض، كذلك فتح حوار مفتوح معهم، وشرح لدور الوزارة والقطاعات المختلفة، كما سيتم تقديم عروض العرائس الآدمية بذرة وميما، التى تميز جناح وزارة البيئة هذا العام، وسيتم توزيع الهدايا ومجموعة من الكتيبات الخاصة بالمواضيع البيئية المختلفة، بالإضافة إلى تقديم أنشطة متنوعة لذوى الهمم بالتعاون مع عدد من الجهات لتوحيد الجهود، ومن أبرزها وزارة الثقافة والمركز القومى للإعاقة وعدد من الجمعيات الأهلية.

على أبو سنة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة معرض القاهرة الدولى ابو سنه

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