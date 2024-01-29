أدعية مستجابة مكتوبة.. أذكار الصباح اليوم الإثنين 29-1-2024

مع بداية الساعات الأولى في الصباح الباكر يشغل أذهان المسلمين معرفة أدعية مستجابة وأذكار الصباح اليوم الإثنين 29-1-2024 عبر جوجل، فيحرص المواطنون على ترديده للتقرب من الله عز وجل خلال تلك الساعات المباركة التي يستجاب الله فيها الدعوة، إذ أن ينزل ربنا "تبارك وتعالى" في كل ليلة لسماء الدنيا حين سيبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: (من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له).

ادعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الإثنين 29-1-2024

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير أدعية الفجر وأذكار الصباح اليوم الإثنين 29-1-2024 وأدعية مستجابة على مدار اليوم.

اللهم في فجر هذا اليوم نسائلك يا رب أن ترزقنا بعد الضيق فرج وأن تجعل لنا من كل هم مخرج».

«يا رب في فجر هذا اليوم أملاء قلوبنا بالعزيمة واصرف عنا اليأس والإحباط».

«يا رب في فجر هذا اليوم أجرنا من موت الغفلة ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا».

«اللهم إني أعوذ بك من العجز، والكسل، والجبن، والبخل، والهرم، وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها».

أذكار الصباح اليوم

اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم، وشر ما بعده.

اللهم أعوذ بك من الكسل، وسوء الكبر، وأعوذ بك من عذاب القبر.

اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي.

اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

دعاء للمتوفين

«اللهمّ أبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار. اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله».

دعاء لجدتي المتوفية

اللهم إن جدتي في ذمتك وحبل جوارك يا رب أرحمها برحمتك يا ارحم الراحمين واجعلها في جنة الخلود في ظل ممدود وماءٍ مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة.

دعاء فكً الكرب والهم للغير

اللهم اكشف عني كل بلوى، يا عالِم كل خفية، يا صارف كل بليّة، أغثني، أدعوك دعاء من اشتدت به فاقته، وضعُفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر.

دعاء دخول الامتحان

«اللهم إني توكلت عليك، وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجا إلا إليك»، دعاء الاستفتاح: «بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين».

دعاء ختم القرآن

اللهم إنا نسألك الرحمه من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا، وتلمّ بها شعثنا وتصلح بها غائبنا وتزكي بها أعمالنا، وتلهمنا بها رشدنا، وترد بها إلفتنا، وتعصمنا بها من كل سوء.

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دعاء دخول المسجد

ولدعاء دخول المسجد والخروج منه فضل كبير، حيث روى مسلم عَنْ أبي هريرة رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مَنْ بُيُوتِ اللهِ لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ، كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً، وَالأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً».