السعيد: 410 مليارات جنيه استثمارات موجهة للمشروعات الخضراء داخل خطط الدولة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن اليوم نحتفل بمرور25 عامًا على اليوم الوطني للبيئة، وتتويج لمسيرة كبيرة من العمل الجماعي ورفع للوعي البيئي، مؤكدًا أن نجاح العمل البيئي هو رهن نجاح العمل الجماعي.

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن هناك معايير للاستدامة البيئية في جميع خطط الدولة، وهناك مستهدفات ثانوية لدمج الأبعاد البيئية في خطط التنمية المستدامة، وهناك 410 مليارات جنيه استثمارات موجهة للمشروعات الخضراء داخل الخطط الاستثمارية للدولة المصرية في العام الحالي.

وأردفت وزيرة البيئة، أن رؤية مصر 2030 هي وثيقة حية، ونظام بيئي كامل ومستدام للمحافظة على حقوق الأجيال القادمة لاستدامتها وتكاملها.

جاء ذلك خلال احتفالية يوم البيئة الوطني 2024، تحت شعار "مصر في مسارها نحو الأخضر"، في احتفالية مسار وزارة البيئة في تحقيق الاستدامة البيئية بالتعاون مع شركاء النجاح في كل من القطاعات الحكومية وغير الحكومية وشركاء التنمية.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى أن الوزارة تستهدف 20 قرية تحصل على الشهادات المعتمدة دوليًا في مبادرة حياة كريمة في توطين أهداف التنمية المستدامة، منوهًا إلى أن التنمية الحقيقية على مستوى المحافظات، ونهتم بإشراك القطاع الخاص في كل المبادرات لتحضير المشروعات الخضراء على مستوى الجمهورية.

وتتضمن الاحتفالية تقديم نماذج للبرامج والمشروعات المؤثرة في التحول للأخضر كالبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة وحملة (حكاوي من ناسها)، بالإضافة إلى عقد جلسة نقاشية عن التحكم فى التلوث الصناعى، والاحتفال باليوبيل الفضي لمشروع التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والمهندس طلعت سويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، وعدد من ممثلي شركات القطاع الخاص وذلك اليوم السبت الموافق 27 يناير.