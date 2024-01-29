رئيس أشمون يتفقد أعمال تطوير الممشى السياحي الجديد

تفقد خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون يرافقة أحمد قرقوش رئيس قسم الاشغالات، أعمال تطوير ممشى أشمون الجديد (الطريق الإقليمي)، بطول حوالي 1500م وعرض 9م وذلك ضمن خطة التطوير التي تتم بشوارع المدينة للارتقاء بالمظهر العام للطريق كونه هام وحيوى، تحت إشراف قسم المشروعات بمجلس مدينة أشمون بتكلفة إجمالية بلغت 13 مليون جنية،وأشار النمر أن أعمال إنشاء الممشي يعد بمثابة نقلة حضارية ومتنفسًا جماليًا لأهالي وزائري المدينة، كما تشمل أعمال التطوير برجولات مزودة بفوانيس ديكورية وكاميرات مراقبة ونجيلة طبيعي وأعمدة ديكورية حديثة ومقاعد للمواطنين وأحواض زهور، موجهًا الشركة المنفذة بتكثيف الجهود لنهو كافة الأعمال بالطريق.

من جانبه أكد رئيس مدينة أشمون، أن حجم ما تم إنجازة من مشروعات تجاوز خلال الفترة القصيرة الماضية ما تم إنجازه في سنوات عديدة، وما كان لذلك الا بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدعم الكامل من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وجهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه بتنفيذ مشروعات قومية واستثمارية وخدمية وتنموية يعد إنجازًا حقيقيًا وتحديًا غير مسبو