وزير الاتصالات: 20 مليار جنيه تكلفة تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى بـ"حياة كريمة"

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أن الوزارة تقوم باستكمال تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى لتطوير قرى حياة كريمة، ومن المقرر الانتهاء منها بالكامل قبل 30 يونيو المقبل، مشيرًا إلى أن هذا المشروع القومي سيخدم 60 مليون مواطن وخاصة في الريف والقري الأكثر احتياجًا.

20 مليار جنيه تكلفة تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى بحياة كريمة

وأكد الوزير، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بالانتهاء من المرحلة الأولى، وتوصيل جميع المرافق والخدمات إلى المواطنين، مشيرًا إلى ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات لتتراوح بين 18 و20 مليار جنيه حتى 30 يونيو المقبل، تستهدف الدولة منها تحسين حياة المواطنين.

وقال الوزير إن مشروعات الاتصالات والبنية التحتية تأتي ضمن المرحلة الأخيرة من المشروع القومي بعد الانتهاء من توصيل جميع المرافق "الغاز والصرف الصحي، ومياه الشرب والكهرباء"، وهذا ما أدى إلى استمرار أعمال الاتصالات حتى منتصف يونيو المقبل.

توصيل كابلات "الفايبر" لتوفير خدمات الإنترنت فائق السرعة إلى 344 قرية

وأوضح الوزير أنه تم الانتهاء من مد 344 قرية بكابلات الألياف الضوئية لتوفير خدمات الإنترنت فائق السرعة لعدد 686 ألف منزل، ضمن خطة الوزارة لتوصيل الإنترنت إلى 3 ملايين منزل، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من توصيل نحو 2000 مبنى حكومي لتوفير الخدمات الحكومية المميكنة للمواطنين.

وألمح "طلعت" إلى أن الوزارة انتهت أيضًا من مد كابلات الفايبر إلى 20 ألف مبني حكومي على مستوى الجمهورية من إجمالي 32 ألف مبني ضمن مشروع ربط المباني الحكومية بشبكة رقمية مؤمنة.

تطوير 1232 مكتب بريد بقرى "حياة كريمة"

وأكد الوزير أنه تم الانتهاء من إنشاء وتطوير1367 برج محمول لتحسين جودة خدمات الاتصالات بقرى حياة كريمة، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير نحو 1232 مكتب بريد بالمرحلة الأولى من حياة كريمة، بنسبة إنجاز تصل إلى 90%، منها 332 مكتبًا بمجمعات الخدمات الحكومية.

وتابع الوزير أن الوزارة انتهت من تنمية المهارات الرقمية لعدد 77821 مواطنًا بقري حياة كريمة، بالإضافة إلى تدريب عدد 2801 مواطن من المكلفات ورائدات المعرفة والأئمة والواعظين من وزارة الأوقاف والمُيسرات من المجلس القومى للمرأة، كما تم الانتهاء من تأهيل 7493 شخصًا من العاملين بدواوين عموم المحافظات والمديريات الخدمية التابعة لها، القائمين على مشروعات "حياة كريمة".

الرئيس السيسي وجّه بإنشاء 30 مركزًا للإبداع التكنولوجي على مستوى الجمهورية

واوضح الوزير أن الدولة مستمرة في دعم وحماية المواطنين، وأن هناك اهتمامًا كبيرًا بجميع البرامج الحماية الاجتماعية والدعم، وتقوم وزارة الاتصالات بتوفير فرص عمل للشباب وتدريب نحو 500 ألف شاب خلال العام الجاري بتكلفة تصل إلى 2 مليار جنيه.

وهذا ضمن توجيهات القيادة السياسية لاحتضان الشباب رقميًا وبناء القدرات والكوادر البشرية، بالإضافة إلى خطة إنشاء 30 مركزًا للإبداع التكنولوجي بالمحافظات باستثمارات تتخطي 5 مليارات جنيه، على أن يتم الانتهاء من تشييد 20 مركزًا منها قبل 30 يونيو المقبل.