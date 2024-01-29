استمرار حبس المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية في التجمع

قرر قاضي المعارضات استمرار حبس 4 متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تم ضبط أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة المنوفية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، لقيامه بسرقة (مبالغ مالية عملات " أجنبية، مشغولات الذهبية) من داخل إحدى العقارات بكمبوند بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب" التسلق"، وأقر بأن المسروقات المستولى عليها متواجدة بأصل بلدته لدى شقيقه (عامل - مقيم بمحافظة المنوفية) "أمكن ضبطه".

وبمواجهته بما جاء بأقوال شقيقه أيدها، وبإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.