زيادة صادرات الأغذية المصنعة لـ5.1 مليار دولار في 2023

قال المجلس التصديري للصناعات الغذائية إن صادرات الصناعات الغذائية في 2023 بلغت حوالي 5.1 مليار دولار محققة نسبة نمو قدرها 14% وقيمة نمو 602 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022 والتي كانت قد بلغت حوالي 4.5 مليار دولار، وتعد تلك القيمة هي الأعلى في تاريخ صادرات الصناعات الغذائية المصرية.

وبلغت صادرات يناير 2023 حوالي 368 مليون دولار بنسبة نمو في القيمة 15% مقارنة بصادرات يناير 2022 والتي بلغت 321 مليون دولار، كما بلغت صادرات فبراير 2023 حوالي 387 مليون دولار بنسبة نمو 5% مقارنة بصادرات فبراير 2022 والتي بلغت 369 مليون دولار، وبلغت صادرات مارس 2023 حوالى 445 مليون دولار بنسبة نمو 2%، وبلغت صادرات إبريل 381 مليون دولار بنسبة تراجع 9% وبلغت صادرات مايو 500 مليون دولار بنسبة نمو 23%.

وبلغت صادرات يونيو 445 مليون دولار بنسبة نمو 8% وبلغت صادرات يوليو 2023 حوالى 487 مليون دولار بنسبة نمو 64% مقارنة بصادرات يوليو 2022 البالغة 297 مليون دولار، وبلغت صادرات شهر أغسطس 2023 حوالى 522 مليون دولار بنسبة نمو 32% مقارنة بصادرات نفس الشهر من عام 2022 البالغة 395، وبلغت صادرات سبتمبر 2023 حوالى 397 مليون دولار محققة نسبة نمو 10% مقارنة بصادرات سبتمبر 2022 التي بلغت 361 مليون دولار.

وبلغت صادرات أكتوبر 2023 حوالى 398 مليون دولار بنسبة نمو 18% مقارنة بصادرات أكتوبر 2022 البالغة 337، وبلغت صادرات شهر نوفمبر 2023 حوالى 400 مليون دولار بنسبة نمو 20% مقارنة بصادرات نوفمبر 2022 البالغة 333 مليون دولار، وبلغت صادرات ديسمبر 2023 حوالى 339 مليون دولار بنسبة تراجع 11% مقارنة بصادرات ديسمبر 2022 التي بلغت 380 مليون دولار.

وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال عام 2023 بقيمة 2.7 مليار دولار تمثل 54% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو في القيمة 17%، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 884 مليون دولار بنسبة نمو 15% وتمثل 17% من إجمالي الصادرات، الدول الإفريقية غير العربية بقيمة 467 مليون دولار وتمثل 9% من إجمالي الصادرات وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 22%، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 233 مليون دولار وتمثل 4% من إجمالي الصادرات محققة نسبة تراجع بلغت 5%، باقي المجموعات الدولية بقيمة 745 مليون دولار والتي تمثل 15% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة ومحققة نسبة نمو 14%.