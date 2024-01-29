عاجل.. عدوان إسرائيلى بالمدفعية يستهدف عدة بلدات جنوب لبنان

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، عدة بلدات في جنوب لبنان.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن مدفعية الاحتلال استهدفت أطراف بلدات: يارين، والجبين، وشيحين، وأم التوت بالطيران الحربي والمدفعية.

وفي سياق متصل قصف الطيران الحربي والمدفعية الاسرائيلية أمس الأحد، عددًا من البلدات في جنوب لبنان.

وشنت الطائرات الحربية الاسرائيلية غارات على بلدات الضهيرة، ومروحين، وعيتا الشعب، والجبين، ويارين ومارون الراس. واستهدفت مدفعية الاحتلال والقذائف الفوسفورية بلدات مركبا، وكفر كلا ووادي سلوقي.