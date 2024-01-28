الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ويسا يقود هجوم الكونغو الديمقراطية أمام الفراعنة في أمم أفريقيا

الكونغو الديمقراطية
الكونغو الديمقراطية

أعلن سيباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية تشكيل الفريق لمواجهة منتخب مصر في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

ويلتقي منتخب الكونغو الديمقراطية مع نظيره المصري في إطار دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية.

وتأهل منتخب الكونغو الديمقراطية إلى منافسات دور الـ16 بتحقيقه المركز الثاني في ترتيب المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط في بطولة أمم إفريقيا 2023، بمجموعة ضمت كلًا من المغرب، تنزانيا وزامبيا.

وجاء تشكيل منتخب الكونغو الديمقراطية على النحو الآتي:

حراسة المرمى: ليونيل مبازي نزو.

خط الدفاع: جيديون كياتينجوا - مبيمبا - ديلان باتوبينسيكا - أرثر ماسواكو.

خط الوسط: تشارلز بيكيل - موتسوسي - سيدريك باكامبو.

خط الهجوم: ميسشاك إليا - باتومبو - يون ويسا.

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