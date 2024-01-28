النني وتريزيجيه يقودان منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية في "الكان"

أعلن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالى روى فيتوريا التشكيل الذى سيخوض مباراة الكونغو الديمقراطية فى الدور ثمن النهائى لبطولة أمم افريقيا 2023.

ويلتقى منتخب مصر مع نظيره الكونغولى فى العاشرة من مساء اليوم ضمن مواجهات دور الـ16 من بطولة أمم افريقيا 2023 التى تستضيفها كوت ديفوار حاليا.

وفاجأ فيتوريا الجميع بالدفع بمحمد الننى فى وسط الملعب بديلا لامام عاشورلاحداث حالة من التوازن بين الدفاع والهجوم.

وجاء التشكيل الذى يخوض المباراة كالتالى:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - أحمد حجازى - أحمد أبو الفتوح

خط الوسط: مروان عطية - حمدى فتحى - محمد النني

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو – محمود تريزيجيه – مصطفى محمد

تفاصيل الساعات الأخيرة فى المعسكر

شهدت الساعات الأخيرة داخل معسكر المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، أحداث كثيرة قبل ساعات من مواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية فى دور الـ 16 من بطولة أمم افريقيا 2023 التى تستضيفها كوت ديفوار حاليا.

فضل البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى للفراعنة تأجيل إعلان التشكيل الذى سيخوض به المباراة إلى المحاضرة التى سيلقيها على اللاعبين قبل مغادرة الفندق مباشرة فى طريق الوصول للملعب.

وجاءت رغبة فيتوريا فى تأجيل اعلان التشكيل للحفاظ على تركيز الجميع إلى ما قبل المباراة بقليل، فى ظل وجود غيابات فى التشكيلة الأساسية ورغبة فيتوريا فى اجراء بعض التعديلات على تشكيل المباراة الأخيرة أمام الرأس الأخضر.

فى الوقت ذاته، سادت أجواء هادئة داخل فندق الإقامة، بعد إلتزام جميع اللاعبين بالتواجد داخل الغرف بتعليمات من الجهاز الفنى الذى تابع الجميع طوال اليوم.