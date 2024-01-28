الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تفاصيل الساعات الأخيرة فى معسكر الفراعنة قبل مواجهة الكونغو

منتخب مصر
منتخب مصر

شهدت الساعات الأخيرة داخل معسكر المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، أحداثًا كثيرة قبل ساعات من مواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية فى دور الـ16 من بطولة أمم إفريقيا 2023، التى تستضيفها كوت ديفوار حاليًا.

ويلتقى منتخب مصر مع نظيره الكونغولى فى العاشرة من مساء اليوم على ملعب لوريانت بوكو فى مدينة سان بيدرو، فى مواجهة تحتاج لعزيمة الرجال من أجل حسم التأهل للدور التالى.

وحرص حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الوطنى، على عقد جلسة مصغرة مع لاعبى الفراعنة عقب تناول وجبة الغداء اليوم، تحدث خلالها على أهمية بذل الجميع قصارى جهدهم خلال المباراة من أجل تحقيق الفوز على منتخب الكونغو.

وشدد عضو الجبلاية خلال حديثه مع اللاعبين على ضرورة نسيان كل شىء والتفكير فى أمر واحد هو كيفية الفوز على المنافس وحجز تذكرة التأهل لدور الثمانية، مؤكدًا أن هذه المباراة تعتبر عنق الزجاجة بالنسبة للفراعنة، والفوز بها يمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة قد تساعده فى الوصول للنهائى.

فى الوقت ذاته فضّل البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى للفراعنة، تأجيل إعلان التشكيل الذى سيخوض به المباراة إلى المحاضرة التى سيلقيها على اللاعبين قبل مغادرة الفندق مباشرة فى طريق الوصول للملعب.

جاءت رغبة فيتوريا فى تأجيل إعلان التشكيل للحفاظ على تركيز الجميع إلى ما قبل المباراة بقليل، فى ظل وجود غيابات فى التشكيلة الأساسية ورغبة فيتوريا فى إجراء بعض التعديلات على تشكيل المباراة الأخيرة أمام الرأس الأخضر.

 

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