مصر تقود التحول.. مؤتمر "إيجبس 2024" يتحول إلى منصة عالمية للطاقة

أكد طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مؤتمر ومعرض (إيجبس 2024) أصبح بمثابة منصة إقليمية ودولية مهمة تجمع ممثلي الحكومات وصناع القرار ورؤساء شركات البترول العالمية والمستثمرين والممولين لمناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في أسواق الطاقة العالمية.

مؤتمر ومعرض إيجبس 2024

أشار وزير البترول، فى تصريحات اليوم، إلى أن الدورة السابعة من مؤتمر إيجبس تتمتع بطابع خاص حيث سيعقد لأول مرة تحت مسمّاه الجديد وهو مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة كمنصة أكثر شمولًا تتبنى كافة الموضوعات الخاصة بصناعة الطاقة، حيث سيتم تسليط الضوء على قضايا التحول الطاقي وخفض الانبعاثات وصناعة الهيدروجين بما يتواكب مع المتغيرات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة.

قطاع الطاقة

وفي ضوء تحول المؤتمر إلى مؤتمر للطاقة، أوضح «الملا»، أنه تم تحديث فعاليات المؤتمر هذا العام بإضافة موضوعات استراتيجية ليتم تناولها من خلال المؤتمر الاستراتيجى لتتماشى مع المستجدات العالمية التي قد تؤثر على قطاع الطاقة كتسليط الضوء على الاهتمام المتزايد للتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة لضمان الاستدامة.

وأكد وزير البترول أن المؤتمر يأتي في توقيت حيوي لمناقشة التحديات الراهنة وكيفية استغلال الفرص الاستراتيجية المتاحة أمام قطاع الطاقة المصري ليلعب دور فعال اقليميًا في المساهمة في توفير مصادر الطاقة اللازمة لضمان التنمية المستدامة لمصر والمنطقة بأكملها.

ورؤساء شركات البترول العالمية

كما أوضح أنه في نسخة العام الجاري تم قبول الدعوة للحضور والمشاركة من قبل عدد كبير من وزراء الطاقة ورؤساء شركات البترول العالمية وامناء عموم المنظمات الدولية على الرغم من التحديات الدولية والإقليمية مما يثبت نجاح واهمية الحدث فى مجتمع الطاقة الدولي.

قال الملا «ما يميز هذا الحدث هو أنه يضم عدد من المؤتمرات الرئيسية التي تناقش جميع الجوانب المتعلقة بقطاع الطاقة مثل الجانب الاستراتيجي والفني والاستثماري والاستدامة كما انه يسلط الضوء على أهمية دور المرأة وتنمية قدرات الشباب في قطاع الطاقة».

أشار إلى أن تطوير الحدث عن طريق إضافة فعالية جديدة تحت مسمى "الحوار الأفريقي حول الطاقة" وذلك بهدف تسليط الضوء على شواغل أفريقيا فيما يخص قضية التغير المناخي والانتقال الطاقي، والتأكيد على أهمية إعطاء الفرصة للدول الأفريقية لتعظيم الاستفادة من ثرواتها من الطاقة الأحفورية بطريقة مستدامة في إطار التحول الطاقي العادل.

كما سيتم إطلاق لأول مرة مسابقة إقليمية للشركات الناشئة CLIMATECH التي تعمل في مجال كفاءة الطاقة والتحول لاستخدام مصادر الطاقة النظيفة بهدف تعزيز دور تلك الشركات في المساهمة في ضمان مستقبل أكثر استدامة خالي من الانبعاثات وسيتم عرض نتائج المسابقة وتكريم الفائزين ضمن فعاليات المؤتمر.