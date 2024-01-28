المهندس طارق النبراوى: أمضينا عامًا صعبًا ونجحنا فى حماية استقلال النقابة

عقدت شعبة الهندسة الميكانيكية برئاسة المهندس الاستشاري عبدالله دهينة جمعيتها العمومية بعد اكتمال النصاب القانوني، وذلك بحضور المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، والدكتور المهندس هشام سعودي- وكيل النقابة، والمهندس الاستشاري محمد عبدالمجيد- وكيل الشعبة، والمهندس محمد رضا عصر- أمين الشعبة، والمهندس أسامة حسن- أمين مساعد الشعبة، والدكتور مهندس أحمد فرج، عضو المجلس الأعلى رئيس لجنة القيد والمعادلات بالشعبة.



في كلمته أكد المهندس "طارق النبراوي" سعادته بالمشاركة في الجمعية العمومية لشعبة الهندسة الميكانيكية.. وقال: "أشعر بسعادة بالغة للمشاركة في الجمعية العمومية لمهندسي الشعبة التي أنتمي إليها، والتي تضم قامات علمية ومهنية كبيرة ومحترمة"، مشيدًا بنشاط مجلس الشعبة والتي ظهر من خلال فعالياتها المختلفة مما يصب في خدمة مهندسين الميكانيكا.

وأضاف نقيب المهندسين.. أمضينا عامًا لم يكن سهلًا ونجحنا في حماية استقلال النقابة، وأن تكون نقابتنا حاضرة وقوية في قضايا هندسية ونقابية شائكة وكان لزامًا علينا التعرض لها، لافتًا إلى أن هناك انتخابات قادمة وجمعية عمومية نأمل أن تمر على أفضل وجه وبالشكل الذي يليق بمهندسي مصر.



وتوجه "النبراوي" بالشكر للجميع متمنيًا من الجميع الوقوف بجانب النقابة في كل قضاياها وملفاتها.

من جانبه وجّه الدكتور المهندس "هشام سعودي" الشكر لنقيب المهندسين لحرصه على حضور فعاليات الجمعية العمومية للشعبة ودعمه الكامل لكافة الشعب بالنقابة، مثمنًا دور مجلس شعبة الهندسة الميكانيكية فيما بذلوه من جهد طوال مدتهم الانتخابية.

نعمل جميعًا للارتقاء بمهنة الهندسة



وأكد سعودي "نعمل جميعًا للارتقاء بمهنة الهندسة ونأمل أن تستمر النقابة في القيام بدورها المحلي والإقليمي متمنيًا استمرار دور الشعبة الرائد في بناء مصر الحديثة".

بدوره وجه المهندس الاستشاري "عبدالله دهينة" الشكر لنقيب المهندسين ووكيل النقابة على حرصهما مشاركة الشعبة عرسها السنوي، كما توجه بالشكر لجميع مهندسي الشعبة وفي القلب منهم ممثليها بالمجلس الأعلى للنقابة وأعضاء هيئة مكتب الشعبة لما بذلوه من جهد وعطاء في إقامة فعاليات الشعبة والتي ساهمت وبشكل كبير في جذب وحضور عدد كبير من المهندسين لهذه الفعاليات.

في ختام فعاليات الجمعية العمومية للشعبة اعتمد أعضاء الجمعية تقرير نشاط الشعبة لعام 2023.

جدير بالذكر شهدت فعاليات الجمعية العمومية للشعبة مشاركة المهندس الاستشاري عادل درويش رئيس الشعبة السابق، والمهندس الاستشاري سامي ترك- رئيس الشعبة الأسبق.